Sector de la aviación atento al estímulo más ecológico del mundo

(Bloomberg) -- La industria de la aviación quiere que el paquete de recuperación económica más ecológico del mundo ayude al sector a acelerar la reducción de gases de efecto invernadero.

Reducir las emisiones de la aviación es uno de los mayores desafíos en la lucha mundial contra el cambio climático. Aerolíneas, aeropuertos, fabricantes y asociaciones de pilotos unieron fuerzas para pedir a la Unión Europea que garantice que el sector es elegible para recibir ayuda bajo el plan de rescate por coronavirus de 750.000 millones de euros (US$845.000 millones).

“Beneficiarse de estas medidas de apoyo ayudará a nuestro sector a recuperar su viabilidad económica, un requisito previo para salvaguardar tanto la conectividad aérea como nuestra capacidad de seguir invirtiendo en la descarbonización”, dijeron organizaciones como Airlines for Europe, International Air Transport Association y General Aviation Manufacturers Association en una carta a altos funcionarios de la Comisión Europea y Gobiernos nacionales.

La Comisión Europea quiere convertir la estrategia climática del Acuerdo Verde del bloque en un pilar clave del programa de recuperación económica. Propuso hacer que los fondos fueran elegibles solo para aquellos proyectos que estén sincronizados con el plan de la región para alcanzar la neutralidad climática para 2050.

Hasta ahora, los planes de rescate para los transportistas por parte de Gobiernos europeos individuales han tenido un historial mixto en lo relativo al clima. El rescate de 7.000 millones de euros de Francia para Air France-KLM tiene algunas restricciones verdes, mientras que el multimillonario de Alemania para Deutsche Lufthansa AG no menciona nuevas medidas para salvaguardar el clima.

La industria de la aviación quiere que la UE ayude a impulsar la producción y la absorción de combustibles de aviación sostenibles en Europa. Las medidas para ese alcance podrían incluir la inversión directa de capital en instalaciones de producción y construcción y financiamiento de proyectos a escala comercial.

La UE también podría permitir el uso del fondo de recuperación para lanzar un esquema de incentivo verde para que las aerolíneas reemplacen aviones más antiguos con una flota más moderna y ecológica, según la carta vista por Bloomberg News.

Otros pasos podrían incluir la inversión en infraestructura aeroportuaria sostenible para mejorar la eficiencia energética de los edificios de la terminal, producir energía renovable in situ o garantizar la electrificación de las flotas.

Nota Original:Aviation Wants to Use World’s Greenest Stimulus to Cut Emissions

©2020 Bloomberg L.P.