Pronostican 180.000 muertes por covid-19 en EE.UU. para octubre

(Bloomberg) -- Estados Unidos está en camino a perder 180.000 vidas por covid-19 a principios de octubre, según nuevos datos de expertos de University of Washington en Seattle, aunque acoger los tapabocas podría reducir el daño.

El pronóstico del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) es una reducción de una proyección de 201.129 muertes de mediados de junio, y se basa en la expectativa de que el brote comenzará a repuntar a fines de agosto y se intensificará aun más en septiembre, con 179.106 muertes antes del 1 de octubre.

Las muertes en EE.UU. por coronavirus alcanzaron 121.662 el miércoles, según datos recopilados por Johns Hopkins University y Bloomberg News.

La disminución en las muertes proyectadas está vinculada en parte al hecho que a más pacientes más jóvenes se les diagnostica infecciones por coronavirus y es más probable que se recuperen, dijo Christopher Murray, director de IHME.

Si más de 95% de los estadounidenses comienzan a usar tapabocas regularmente en público, esa cifra se reduciría a 146.047 muertes, dijeron los pronosticadores.

“Queda por ver cómo se desarrollará esto en las próximas semanas”, dijo Murray. “Si la transmisión continúa subiendo, podríamos evidenciar un aumento de las infecciones en las poblaciones en riesgo”.

Este modelo también supone que los estados impondrán nuevamente las reglas de distanciamiento social una vez que ocho de cada millón de personas mueran en una población determinada, dijeron los funcionarios.

Se anticipa que solo Texas y Florida alcanzarán esos niveles antes del 1 de octubre.

