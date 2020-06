Portugal niega "descontrol" en Lisboa, convertida en la región más afectada

EFE/EPA/MARIO CRUZ

Lisboa, 24 jun (EFE).- Las principales autoridades de Portugal negaron hoy que exista cualquier tipo de "descontrol" sobre los brotes de coronavirus detectados en la región de Lisboa, que tiene desde esta semana nuevas restricciones y que hoy se convirtió en la zona del país con más casos desde que comenzó la pandemia.

La región de Lisboa y Valle del Tajo es desde hoy la que más casos acumula en todo el país, hasta 17.527, superando por casi 200 casos a la región Norte, que fue donde se declaró la epidemia y la zona más golpeada de Portugal.

En las últimas 24 horas, el área capitalina volvió a aglutinar la mayoría de nuevos casos, como ocurre desde hace varias semanas: hasta el 87 % de los 367 infectados en la última jornada.

En total, el país tiene 1.543 fallecidos y 40.104 contagiados desde que comenzó la pandemia

"Los números muestran que no hay descontrol, lo habría si hubiera más del doble (de casos) presionando el número de ingresados en cuidados intensivos", dijo hoy el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al término de una reunión de varias horas con especialistas.

En esa reunión también estuvo presente el primer ministro, António Costa, y miembros de los partidos con representación parlamentaria, para analizar las cifras de las últimas semanas.

Rebelo de Sousa insistió en que el país realiza un elevado número de test, afirmando que es "el quinto" país con más pruebas realizadas por cada millón de habitantes en Europa.

También negó descontrol la secretaria de Estado adjunta de Salud, Jamila Madeira, en otra rueda de prensa en la que expuso los últimos datos del coronavirus y tras ser preguntada por informaciones que aseguran que la unidad de cuidados intensivos de uno de los hospitales del área metropolitana está ya al 87 % de su capacidad.

Ningún hospital, dijo, "está en una situación en la que no consiga acomodar las necesidades hasta ahora apuntadas".

Sin embargo, algunos partidos presentes en la reunión expresaron preocupación por la situación en el área metropolitana de Lisboa, donde desde este martes hay nuevas restricciones para contener la covid-19, como prohibición de reunión de más de 10 personas y el cierre de establecimientos, salvo restaurantes, a partir de las 20.00.

"De acuerdo con los técnicos, la situación que estamos viviendo es, en palabras de ellos, el resultado de una segunda ola y no de un aumento de test, como se ha dicho", afirmó el vicepresidente del grupo parlamento del PSD (centroderecha), Ricardo Baptista Leite.

Con el principal partido de la oposición coincidió el líder de la formación democristiana CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, quien dijo que la situación en la región de Lisboa "es grave y puede ser el inicio de una segunda ola".

Dudas también desde el animalista PAN, que dijo "ver con preocupación las tasas de ocupación de los hospitales. Ya alcanza el 60 %", en tanto que el marxista Bloco de Esquerda (BE) pidió medidas para evitar transportes abarrotados y garantizar seguridad en los puestos de trabajo.