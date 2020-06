Polonia, el país más codiciado en transición hacia energía verde

(Bloomberg) -- A medida que Europa prepara un bombardeo de miles de millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hay una carrera para aprovechar la transformación verde del país con la central eléctrica más contaminante de la región.

Polonia, que actualmente depende del carbón para más de 70% de su generación de electricidad, está intensificando los esfuerzos para reemplazar el combustible sucio con energía renovable. A medida que el país finaliza su política energética de 2040, algunos de los principales actores mundiales en energías renovables buscan capturar una parte del mercado.

“Polonia está más activa que cualquier mercado que haya visto desde que trabajo en energías renovables”, dijo Gary Bills, director regional para Europa, Medio Oriente y África de la consultora de energía K2 Management. “Hay un gran interés en la energía eólica offshore”.

La política marca un cambio drástico para el partido gobernante de Polonia, Ley y Justicia, que pasó de opositor de parques eólicos a incentivador, en medio del costo vertiginoso de las energías renovables y críticas sobre el aire más contaminado del continente. El cambio del Gobierno también se produce cuando la Comisión Europea propone vincular su programa de estímulo económico de 750.000 millones de euros (US$841.000 millones) a los objetivos climáticos del bloque.

Polonia aumentará su capacidad de energía renovable en 65% de 2019 a 2024, principalmente de parques eólicos en tierra, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía. Se espera que las primeras turbinas eólicas offshore del país, en el Mar Báltico, comiencen a producir energía para 2025.

“Nunca lograremos, como Polonia, cumplir con el compromiso de París basado en las energías renovables en tierra”, dijo Marek Roszak, director de energía para Polonia y europa Central Oriental en DNV GL, refiriéndose al pacto climático global de 2015. “Tendremos que impulsar más en alta mar”.

El Ministerio del Clima de Polonia está abarcando los proyectos offshore como una prioridad, dijo por correo electrónico.

Las condiciones en el Mar Báltico de Polonia son ideales para las gigantes turbinas cada vez más comunes en las costas del Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Hay fuertes recursos eólicos, aguas poco profundas y las ubicaciones están cerca de la costa, dijo Roszak.

