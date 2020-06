Perú intervendrá clínicas privadas si no reducen sus tarifas para COVID-19

El último reporte del Ministerio de Salud arrojó 3.879 nuevos contagios en las últimas 24 horas, fruto de cerca de 30.000 pruebas procesadas, lo que dio una tasa de positivos del 13 %, una de las más bajas de las últimas semanas. EFE/Sergi Rugrand/Archivo

Lima, 24 jun (EFE).- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, lanzó un ultimátum a las clínicas privadas por los precios "extremadamente altos" que cobran a pacientes de COVID-19, y dio un plazo de 48 horas para que lleguen a un acuerdo con el Gobierno para que este pueda asumir esos costes bajo amenaza de "intervención".

En una comparecencia televisada durante la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno de Lima, Vizcarra se mostró muy duro y categórico al tratar el tema de los precios de las clínicas privadas y su aparente desinterés en llegar un acuerdo, en un contexto en el que la opinión pública está cada vez más indignada al conocer los elevadísimos precios que algunas clínicas están cobrando a víctimas de la enfermedad.

Haciendo lectura de la Constitución de Perú, Vizcarra recordó que el artículo 70 establece "la inviolabilidad de la propiedad privada excepto por "causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada".

"Si hoy en la crisis más grave no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo lo estaremos?", se preguntó Vizcarra con la Constitución en la mano y como líder del sexto país del mundo con más casos confirmados de COVID-19, al acumular 264.000 contagios y 8.586 enfermos.

"Tenemos lo argumentos legales. No solo es la Constitución. Está la propia ley general de salud. Estas normas ponen salidas legales a casos extraordinarios", apuntó.

NEGOCIACIÓN ENTRAMPADA

Desde hace más de tres semanas el Gobierno y las clínicas privadas están enfrascados en una negociación aún sin ningún acuerdo sobre las tarifas que el sector privado cobrará para los pacientes derivados del sistema público de salud.

"No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas. Yo espero que haya una acuerdo satisfactorio para ambas partes y podamos seguir teniendo a las clínicas privadas como reserva, a un precio razonable", dijo Vizcarra.

El ultimátum del mandatario llegó después de que una reunión mantenida el martes entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de las clínicas privadas terminara sin acuerdo.

"La tarifa propuesta por el Gobierno es razonable, pero no satisface a las clínicas privadas. Estamos en ese plan demasiado tiempo, llegando al límite, y nos enteramos que les han cobrado tarifas extremadamente altas a personas que han acudido a ellas por no haber podido acceder al saturado sistema público", explicó.

FACTURAS CUANTIOSAS

Desde esta semana la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) está investigando denuncias de personas contagiadas de COVID-19 a las que clínicas privadas les facturaron 500.000 soles (unos 141.000 dólares) por su estancia en su establecimiento, a razón de unos 10.000 soles por día (unos 2.800 dólares).

El ministro de Salud, Víctor Zamora, reconoció que las negociaciones con la Asociación de Clínicas Privadas "no son fáciles".

"Yo me aúno a su indignación, presidente. Nos indigna profundamente el afán de lucro que enluta a millones de peruanos. Invitamos a las clínicas privadas a volver a la mesa de diálogo. Es el momento de la vida. Los peruanos esperan de ustedes que dejen de hacer cuentas de ganancias", sostuvo Zamora.

De momento solo hay un tarifario fijado con el Seguro Integral de Salud (SIS), que abarca a las familias en condición de pobreza y desamparo.

Por su parte, el portavoz del gremio del sector privado de salud, Carlos Joo, criticó tajantemente la propuesta de intervenir las clínicas.

"¿Para qué estamos hablando del intercambio prestacional si se está hablando de tomar todas las clínicas privadas? ¿No vemos todos lo que pasa en hospitales públicos y Essalud? No tienen camas, medicamentos ni insumos. ¿Usted cree que el Estado que no puede con lo suyo va a poder con lo nuestro?", dijo Joo en RPP Noticias.

El vocero aseguró que el coste diario promedio de la atención pacientes de COVID-19 es de unos 8.000 soles (unos 2.200 dólares). Detalló que con el SIS se acordó un paquete de 97.000 soles (unos 27.500 dólares) por 21 días.

"Si usted divide, estamos hablando de 4.620 soles (1.308 dólares) por día, incluido todo el paquete. Entonces, sí hicimos un esfuerzo con el cobro a la mitad tratándose del SIS", agregó.

CASI 4.000 CONTAGIOS NUEVOS

El último reporte del Ministerio de Salud arrojó 3.879 nuevos contagios en las últimas 24 horas, fruto de cerca de 30.000 pruebas procesadas, lo que dio una tasa de positivos del 13 %, una de las más bajas de las últimas semanas.

Sobre la evolución de la enfermedad, Vizcarra destacó que el 60 % de los contagiados ya está recuperado, lo que equivale a más de 151.000 personas. De los más de 104.000 que todavía tienen el virus, casi 10.600 están hospitalizados, y de ellos 1.166 están en unidades cuidados intensivos, con respiración artificial.

Vizcarra ratificó su convicción en que el confinamiento nacional, decretado el 15 de marzo, "era la mejor decisión". "Era imprescindible tomarla. De no haberlo hecho, el daño que hoy podemos apreciar se habría multiplicado por muchas veces", añadió el mandatario.

El jefe de Estado indicó que este esfuerzo de más de tres día está por fin dando sus frutos y afirmó que la propagación del virus va en franco descenso en las regiones más afectadas durante los primeros meses, aunque en otras reconoció que está en ascenso.

"Eso en absoluto significa que tengamos que bajar la guardia, tenemos que seguir con el mismo esfuerzo", recordó Vizcarra, cuyo país fue el primero de Latinoamérica en decretar la cuarentena nacional, cuando solo había registrado 71 casos, lo que no evitó que Perú haya superado en contagiados a Italia y España.