Otro mercado saturado por la pandemia: el del chocolate

(Bloomberg) -- Cuando la analista de productos básicos Judy Ganes pasaba 36 horas volando a casa desde un viaje de negocios a Asia, fue lo que no vio lo que la cautivó.

En los cuatro aeropuertos por los que pasó, Ganes no encontró casi ningún patio de comidas o tiendas libres de impuestos abiertos al público. No hay globos de nieve. No hay camisetas. No hay botellas de licor especiales. Y quizás lo más importante, no hay Toblerone ni otros chocolates especiales ubicuos en las terminales internacionales.

La experiencia de Ganes subraya el desafío que enfrentan los vendedores –no solo de dulces sino también de licores–, ahora que la industria de las aerolíneas sigue obstaculizada por la reticencia de algunos viajeros a volar y las restricciones de viaje en algunos países. La caída en las ventas libres de impuestos ha exacerbado la recesión económica global que ha puesto de cabeza el mercado de chocolate de US$107.000 millones, lo que ha ayudado a convertir un déficit global en un exceso.

“No hay duda de que el virus ha sido un golpe para la industria libre de impuestos en todos los ámbitos, y el chocolate está atrapado ahí”, asegura Michael Payne, presidente de International Association of Airport Duty Free Stores. “Si no hay vuelos internacionales y no se espera que vuelvan tan rápido como los vuelos nacionales, entonces este dolor continuará”.

Hubo 471.421 pasajeros de aerolíneas en Estados Unidos el 23 de junio, en comparación con 2,51 millones en el mismo día de la semana un año antes, según la Administración de Seguridad del Transporte.

En su viaje desde Palaos, Micronesia –donde estuvo inmovilizada durante dos meses después de que la nación impusiera confinamientos para detener la propagación del coronavirus– a Newark, Nueva Jersey, Ganes vio pocos signos de vida.

“En Honolulu, había una tienda de regalos abierta para comprar nueces de macadamia cubiertas de chocolate, algunos libros para niños y juegos, atún ahumado”, cuenta Ganes. “En San Francisco, todo cerrado. En Newark, lo único abierto era un lugar para llevar que tenía un estante con papas fritas y gominolas con un 50% de descuento”.

El Fondo Monetario Internacional ha rebajado su perspectiva para la economía mundial, lo que indica un nuevo golpe para el consumo de cacao, que tiende a seguir de cerca el producto interno bruto. Los problemas de demanda están infligiendo otro golpe a los procesadores de los granos de cacao, que ya enfrentan costos crecientes en parte debido a las iniciativas de sostenibilidad en África Occidental, que representa aproximadamente dos tercios de los suministros mundiales.

Los principales productores de Costa de Marfil y Ghana anunciaron que a partir de la cosecha 2020/21 agregarían una prima de US$400 por tonelada a sus granos, en un intento por aumentar los ingresos de los agricultores. Eso es un margen de presión para los principales fabricantes mundiales de chocolate a granel, así como para chocolateros como Lindt y Spruengli, en un momento en que el consumo enfrenta vientos en contra de varios frentes.

Olam International Ltd., el tercer procesador más grande, ahora espera que las moliendas mundiales caigan 1,5% esta temporada, el primer declive en cuatro años. Algunos analistas esperan mayores caídas.

Mondelez International Inc. dijo en abril que se espera que su sección minorista de viajes mundiales experimente una disminución significativa. La compañía dijo anteriormente que los viajes representan aproximadamente un tercio de la demanda de Toblerone.

Brown-Forman Corp., los fabricantes de Jack Daniels, dijeron en una llamada de ganancias del 9 de junio que su segmento minorista de viajes global, que incluye ventas libres de impuestos, había caído alrededor de 65%.

Menos cruceros

No es solo la falta de ventas en el aeropuerto lo que está arrastrando el cacao. Los eventos cargados de chocolate, como las bodas, se han pospuesto o cancelado y, las reservas de cruceros están muy bajas.

Peter Liszewski, un trabajador jubilado del gobierno federal que vive en Fort Lauderdale, Florida, generalmente realiza entre tres y cinco cruceros al año, que incluyen un chocolate sobre la almohada todas las noches. Este año, solo realizará un viaje y ha reservado dos para 2021. También retrasó un viaje a Boston, donde su sobrino pospuso su boda.

“No habrá cruceros para esas grandes marcas hasta principios de octubre como mínimo”, dijo Brian Egger, analista de Bloomberg Intelligence.

Las empresas que atienden a estos segmentos están sintiendo el golpe, incluyendo Dufry AG, un importante operador de tienda libre de impuestos, así como Sodexo SA y Compass Group LLC, dos de las compañías más grandes que atienden a la industria de servicios de alimentos.

Sin embargo, no todo es completamente grave. Hershey Co., cuyas marcas como Hershey’s, Kisses, Reese’s, Brookside y BarkThins están disponibles en las tiendas libres de impuestos de aeropuertos en todo el mundo, ve un cambio que está ayudando a la compañía a navegar la crisis.

“La desaceleración en los viajes aéreos ciertamente ha impactado a los minoristas que operan dentro de los aeropuertos”, dijo Jeff Beckman, portavoz de la compañía, por correo electrónico. “Pero a medida que el covid ha cambiado la forma en que las personas viven su vida cotidiana, hemos visto que los volúmenes cambian a otras áreas de venta minorista y otros tipos de paquetes, como bolsas más grandes para llevar a casa, comercio electrónico y productos de cocina y para hornear en casa”.

Aún así, la escasa demanda probablemente ayudará a cambiar el mercado global de un déficit el año pasado a un superávit de más de 300.000 toneladas, según Eric Bergman, vicepresidente de JSG Commodities en Connecticut.

En el año finalizado el 14 de junio, las ventas de chocolate dulce en Estados Unidos en los puntos de venta tradicionales cayeron 1,9% respecto al año anterior, mientras que el precio promedio avanzó 4,7%, según IRI, una firma de investigación de mercado con sede en Chicago.

“Tomará algún tiempo para que la demanda regrese”, asegura Nick Gentile, socio gerente de NickJen Capital Management en Nueva York. “Ahora que los casos de covid están subiendo de nuevo, creo que dolerá más”.

Nota Original:Darkened Duty-Free Shops Are Fueling a Worldwide Chocolate Glut

©2020 Bloomberg L.P.