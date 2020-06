Marcos Llorente, el nuevo delantero del 'Cholo' Simeone

De mediocentro a delantero incisivo: el experimento de Diego Simeone con Marcos Llorente está dando un resultado óptimo al equipo rojiblanco, que con la aportación del exjugador del Real Madrid ve cada vez más cerca su objetivo de la Liga de Campeones.

Una sutil ruleta de Marcos Llorente controlando en el área fue el origen del gol en propia puerta de Bruno González (15) con el que los rojiblancos se llevaron el encuentro ante el Levante el martes.

El colchonero también dio dos asistencias y marcó un tanto en la goleada 5-0 al Osasuna el 17 de junio.

"Es el mejor momento en el que me encuentro. Me siento muy bien, con apenas molestias que me deja hacer mi juego al 100% y cuando los resultados acompañan todo parece más bonito", dijo Marcos Llorente el martes tras ganar al Levante.

- Héroe en Anfield -

Llorente, con un doblete y una asistencia, ya había sido el héroe de la remontada en Anfield en marzo para ganar 3-2 al Liverpool, vigente campeón de Europa, y pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pero, desde que se reanudó LaLiga el 11 de junio después de tres meses de parón por la pandemia, Llorente se ha convertido en una pieza esencial para Simeone, interviniendo como asistente o autor en cuatro de los ocho goles que lleva el equipo desde entonces.

El Atlético encadenó así un empate y tres victorias, para marchar tercero en el campeonato y afianzarse en la zona Champions, su gran objetivo de la campaña.

Y a esta exitosa marcha ha contribuido mucho Marcos Llorente, que tras un inicio renqueante en su posición de mediocentro, ha sido adelantado por Simeone con excelentes resultados.

"El medio centro que ocupaba el cruce de caminos es ahora un atacante afilado, que llega con velocidad y claridad, que ve el pase y ve el remate", escribe este miércoles el columnista de AS, Alfredo Relaño.

Sobrino nieto de la leyenda del Real Madrid, Paco Gento, Marcos Llorente parece descubrir en él la misma tendencia hacia la portería contraria que tenía su célebre familiar, autor de 182 goles y ganador de seis Copas de Europa con el equipo blanco.

Formado en el Real Madrid, Marcos Llorente, de 25 años, llegó al Atlético hace un año, en principio, para suplir la salida del centrocampista Rodrigo Hernández al Manchester City.

- Cambio de posición -

Llegaba al Atlético un mediocentro, pero Simeone empezó a utilizarlo como hombre de banda derecha, antes de volver a reposicionarlo en el ataque colchonero.

"Yo veía que hacía goles, goles, goles... Y un chico que hacía goles había que aprovecharlo, porque el gol es muy importante dentro del fútbol", explicaba la pasada semana Diego Simeone.

"Cuando los jugadores te transmiten herramientas, los entrenadores tenemos que estar preparados para aprovecharlas", añadió el técnico rojiblanco, que también centró más la posición de Antoine Griezmann o utilizó al central Lucas Hernández en el lateral.

En su nueva posición, Marcos Llorente ha sabido asociarse bien con Diego Costa en el ataque, después que a Simeone parezca costarle alinear juntos al hispano-brasileño y a Álvaro Morata.

"Ambos (Diego Costa y Llorente) se entienden a la perfección en la punta de ataque", señala este miércoles el diario Marca.

Subcampeón de Europa con la selección Sub-21 en 2017, Llorente se encuentra en un momento de gran confianza, que le anima a intentarlo todo.

"Ojalá que pueda mantener esta continuidad porque sufrió mucho porque ha jugado poco", afirmaba su entrenador, poniendo el énfasis en la buena actitud del jugador, que ahora es uno de sus pilares.

"Entrenó siempre bien, esperó y nunca protestó ni tuvo una mala predisposición. En la vida como en el fútbol la gente que trabaja siempre tiene premio", concluyó Simeone.

