Macron y Putin hablarán este viernes para impulsar su diálogo estratégico

París, 24 jun (EFE).- Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Rusia, Vladímir Putin, mantendrán este viernes una videoconferencia destinada a impulsar el diálogo estratégico entre ambos países en temas de interés común como la seguridad en Europa o la gestión de las crisis internacionales, según informó el Elíseo.

En la agenda de esa cita telemática, dentro de la cual Francia asegura estar en contacto con el resto de socios europeos, figuran la situación en Libia y la voluntad de Macron de que se respeten los compromisos adquiridos en la conferencia de enero en Berlín para frenar la injerencia militar y política extranjera en ese conflicto.

Para Francia, no frenar la ofensiva turca en el país creará nuevas realidades en el terreno que complicarán el alcance de esos compromisos sobre un país víctima del caos y la guerra civil desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de diversos grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar el Gadafi.

París critica "los excesos" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y ve necesario encontrar elementos comunes para calmar la situación sobre el terreno, consciente de que resolver el conflicto "es una cuestión de seguridad" tanto para Francia como para el conjunto de socios de Libia.

Irán formará parte igualmente de la conversación entre ambos mandatarios, en un momento en que la OIEA, la agencia nuclear de Naciones Unidas, ha instado al país a mejorar su cooperación y facilitar el acceso de los inspectores internacionales a instalaciones sospechosas.

"Con Irán hay que llegar a una forma de acuerdo, si no un acuerdo completo, sí para retomar la negociación bajo parámetros de interés común, de los que al menos dos son cruciales: las inspecciones de la OIEA y el embargo sobre las armas", dicen en el Elíseo.

La última vez que Macron y Putin hablaron, según recuerdan, fue hace cerca de un mes.

Con su conversación por videoconferencia el viernes Francia quiere "dar un marco operativo" al diálogo estratégico bilateral, escuchar la visión de Rusia y avanzar en la agenda de las distintas crisis abiertas, no sin destacar que la postura respecto a Moscú es exigente "para verificar que permite resultados".