Latinoamérica supera las 100.000 muertes por covid-19, Colombia extiende cuarentena

SHOTLIST 1. Videografía de los casos del nuevo coronavirus superando los 100.000 en América Latina NITERÓI, ESTADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL22 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano general de trabajadores sanitarios atendiendo a pacientes de covid-193. Plano medio de trabajadores sanitarios atendiendo a pacientes de covid-194. Primer plano de trabajadores sanitarios atendiendo a pacientes de covid-195. Plano medio de trabajadores sanitarios atendiendo a pacientes de covid-19 MÉXICO, MÉXICO23 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Paneo de izquierda a derecha de gente esperando fuera de un edificio7. Plano medio de gente reunida fuera de un edificio MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA14 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general de un policía vigilando los accesos9. Plano general de tránsito al interior de un barrio confinado10. Plano general residente se lava las manos en un lavabo exterior a la entrada del vecindario11. Plano general de una trabajadora tomando la temperatura corporal de una persona BOGOTÁ, COLOMBIA23 DE JUNIO DE 2020FUENTE: PRESIDENCIA DE COLOMBIARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 12. SOUNDBITE 1 - Iván Duque, presidente de Colombia (hombre, español, 16 seg.): "Las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura del comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio." LIMA, PERÚ27 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Plano general de familiares de pacientes con COVID-19 esperan fuera el hospital Sabogal 14. Primer plano señal de emergencia15. Primer plano de la revisión de temperatura corporal en la entrada de un hospital ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Latinoamérica y el Caribe superan las 100.000 muertes por coronavirusMontevideo, 24 Jun 2020 (AFP) - La región de América Latina y el Caribe superó este martes las 100.000 muertes por coronavirus, más de la mitad de ellas ocurridas en Brasil, según un balance de la AFP basado en datos oficiales.La pandemia se acelera en la región, que suma ya 2,1 millones de casos de covid-19, con Brasil, México, Perú y Chile como los países más afectados.El gigante sudamericano, segundo país más golpeado del mundo después de Estados Unidos, tiene 1.145.906 casos confirmados de coronavirus, al sumar 39.436 contagiados en su balance de este martes; y también registra 52.645 muertes.El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que minimizó en varias ocasiones la gravedad de la pandemia y pidió reiteradamente el levantamiento de las medidas de confinamiento para no dañar la economía, fue llamado este martes por un juez a usar de manera obligatoria mascarilla en lugares públicos para ajustarse a las reglas de lucha contra el coronavirus.México, también gravemente impactado, fue sacudido además este martes por un potente sismo. El país, de 127 millones de habitantes, registra 191.410 casos y 23.377 defunciones por covid-19.Perú, en tanto, superó los 260.000 casos de coronavirus, al cumplir 100 días de confinamiento nacional obligatorio por la pandemia y recibió una donación de 250 ventiladores de Estados Unidos.La pandemia no para de acelerarse en la región, donde las medidas de prevención continúan. Colombia amplió este martes la cuarentena hasta el 15 de julio en momentos en que sus casos y muertes por covid-19 siguen subiendo. Acumula 73.572 contagios y 2.404 decesos.lda/mls ------------------------------------------------------------- Colombia extiende el encierro en medio de disparadas de muertes y contagios =(Video)= Bogotá, 24 Jun 2020 (AFP) - Colombia amplió la cuarentena hasta el 15 de julio en momentos en que los casos y muertes por covid-19 suben y el encierro decretado a finales de marzo se ha relajado para intentar reactivar la economía, dijo este martes el presidente Iván Duque."Las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva y donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se van a mantener (...) hasta el día 15 de julio", dijo el mandatario en un programa oficial que presenta a diario.La cuarta economía latinoamericana, donde viven 50 millones de personas, reporta 73.500 infecciones y 2.400 óbitos. Solo la semana pasada, se registraron el 25% del total de ambos indicadores.Duque aseguró que el encierro, en vigor desde el 25 de marzo y que iba a regir hasta el 1 de julio, irá de la mano con la apertura "gradual" de varios sectores económicos que empezaron a reanudar actividades a finales de abril."Seguimos en el proceso de recuperación del comercio", apuntó, además de anunciar que continuarán los "pilotos" para reabrir restaurantes, sectores de entretenimiento y cultos religiosos en municipios donde no ha llegado la covid-19.Aunque pidió a los colombianos "no bajar la guardia" ante la pandemia y cumplir los protocolos de bioseguridad, a la vez que anunció que las autoridades aumentarán los controles para sancionar a quienes incumplan la cuarentena.Ampliado en varias ocasiones, el confinamiento obligatorio no ha frenado los decesos y las contaminaciones por el nuevo coronavirus, que crecen con velocidad en Colombia.El país es sexto en América Latina en número de muertos por covid-19 y el quinto en contagios. Las autoridades creen mantener bajo control relativo a la enfermedad en relación con otras naciones de la región.Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo entró en una "fase peligrosa" por cuenta del desconfinamiento. Duque ha liderado lo que llama una reapertura "gradual" de la economía, que según expertos y mandatarios locales "prácticamente" ha puesto fin al confinamiento obligatorio.El mandatario conservador promovió el viernes pasado el Día sin IVA, una jornada de descuentos que provocó aglomeraciones en diversos establecimientos comerciales. Por ello, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, culpó al gobierno de haber "echado al traste" los esfuerzos de casi tres meses para mantener a raya el virus tras su detección el 6 de marzo. La capital es el principal foco de contagios.El gobierno prevé en 2020 uno de los "peores" desempeños económicos de la historia, con una caída estimada en 5,5%, según el ministerio de Hacienda.raa/vel/mls