La actriz puertorriqueña Jeimy Osorio se divorcia del argentino Rodrigo Giménez

En la imagen, la actriz puertorriqueña Jeimy Osorio y el actor argentino Rodrigo Giménez. EFE/Javier Rojas/Archivo

San Juan, 24 jun (EFE).- La actriz puertorriqueña Jeimy Osorio se divorció del actor argentino Rodrigo Giménez, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de noviembre, según reveló en el programa "La noche es nuestra" de Mega TV.

Osorio señaló en relación al divorcio, noticia divulgada este miércoles, que el proceso se inició en marzo, justo antes de que comenzara la cuarenta en Puerto Rico a causa del COVID-19.

La actriz señaló que no estaba preparada para la vida en pareja y que la decisión de contraer matrimonio fue muy precipitada, ya que idealizó la llegada del hombre perfecto que daría felicidad a su vida.

"Me di cuenta que quería estar sola. Pensaba que quería tener una relación, pero en el fondo no", añadió la interprete, tras asegurar que había imaginado que en poco más de un año sería madre.

Osorio dijo que cuando el actor argentino, el pasado mes de julio, le pidió matrimonio -durante el Festival Internacional de Cine de Guanajato- las cosas fueron muy rápido.

La pareja se casó en una ceremonia íntima 8 de noviembre, un periodo de matrimonio de solamente meses que terminó en una ruptura de la que la actriz asegura que siente dolor pero que le sirvió para conocerse mejor.

"En vez de sentarme a llorar voy a empezar a trabajar para mí. A darme cuenta qué fue lo que no funcionó dentro de mí", dijo en relación a lo que se planteó después de la ruptura con su pareja.

Osorio, de 31 años, saltó a la fama tras intervenir en la película "Fast Five" de 2011, donde interpretó a Rosa junto a Vin Diesel y Paul Walker.

Tras esa interpretación, la cadena Telemundo le contrató para participar en la telenovela "Una maid en Manhattan", en la que interpretaba a Tania Taylor.

La puertorriqueña consiguió en 2015 su primer papel de protagonista dando vida a Celia Cruz en su etapa joven en la telenovela "Celia".

Osorio participa en 2020 en "One Day at a Time", disponible en Netflix.