Grandes Ligas y Sindicato llegan a un acuerdo para iniciar temporada 2020

Houston (EE.UU.), 23 jun (EFE).- La Asociación de Jugadores de Béisbol y las Grandes Ligas resolvieron esta noche los últimos detalles del procedimiento que deben seguir en lo que será el inicio de la temporada regular 2020 que no pudo iniciarse el pasado marzo debido a la pandemia del coronavirus.

"Todos los problemas se han resuelto y los jugadores se estarán reportando a los campos de entrenamiento", tuiteó el sindicato este martes por la noche.

Por su parte, el comisionado Rob Manfred dijo a través de un comunicado que "las Grandes Ligas se complacen en anunciar que la temporada 2020 está en el horizonte".

Dos de los puntos importantes del acuerdo indican que los jugadores deben presentarse en los campamentos de entrenamiento antes del 1 de julio y jugar una temporada de 60 partidos que comenzará el 23 o 24 de julio en campos sin aficionados.

Por la noche ambas partes llegaron también al un acuerdo sobre protocolos de salud y seguridad que de protección a los jugadores sobre la pandemia del coronavirus.

Con la noticia de los acuerdos, se pone fin a tres meses de inactividad, después de que se suspendieran los entrenamientos de primavera debido al desarrollo de la mortal enfermedad del COVID-19.

Según el mismo acuerdo, el calendario de la temporada regular contará con partidos divisionales e interligas, y los equipos jugarán dentro de su división geográfica para disminuir los viajes y el riesgo del coronavirus.

Se espera que los equipos realicen sus entrenamientos de pretemporada en sus ciudades de origen.

El acuerdo indica que cada equipo jugará 10 partidos contra cada uno de sus cuatro rivales de división y cuatro juegos contra cada uno de los cinco clubes en la división correspondiente en la otra liga, para sumar 60 juegos en total.

Cada equipo está programado para hacer sólo un viaje a cada ciudad que visite, en lo que se convertirá en la temporada más corta de las Grandes Ligas desde 1878.

Inmediatamente después de conocerse el acuerdo entre ambas partes, en Las Vegas iniciaron las apuestas, que ponen a los Yanquis de Nueva York y a los Dodgers de Los Ángeles como favoritos 7-2 para ganar el título de la Serie Mundial, de acuerdo con el Caesars Sportsbook.

De acuerdo al mismo informe, los Astros de Houston son los terceros favoritos con 11-1.

Manfred indicó en su comunicado que "le hemos proporcionado a la Asociación de Jugadores un horario para jugar 60 partidos y estamos entusiasmados de poder brindarles el béisbol nuevamente a nuestros grandes aficionados".

El acuerdo del martes marcó el final de unas largas y polémicas negociaciones entre ambas partes.

El lunes, los propietarios de la liga votaron por una temporada de 60 partidos.

Después de la votación, las mayores preguntaron al sindicato si los jugadores podrían presentarse en los campos de entrenamiento antes del 1 de julio y si el sindicato estaría de acuerdo con el protocolos de salud y seguridad.

Queda por ver que jugadores volverán al diamante, después de que las personas de alto riesgo pueden optar por no participar y seguir recibiendo salario y tiempo de servicio.

Quienes decidan no jugar, sin tener el argumento de ser de alto riesgo, no obtienen ni el dinero ni el crédito de servicio necesarios que les permita ser elegibles dentro del mercado de los agentes libres y arbitraje salarial.

Las Grandes Ligas optaron por utilizar el derecho que se le otorgó en el acuerdo de las partes del 26 de marzo para imponer un calendario de la duración deseada.

Al elegir una temporada de 60 juegos, la liga acumulará tantos partidos como sea posible hasta el 27 de septiembre, el límite que se impuso la liga para concluir la temporada regular.

La temporada de 60 partidos podría servir como amortiguador contra una queja del sindicato, en la que se espera que acuse a la liga de no cumplir con su deber de jugar una temporada lo más completa posible.

Bajo la temporada impuesta, los jugadores recibirán la parte prorrateada completa de sus salarios del alrededor del 37 por ciento de sus salarios de temporada 1.500 millones de dólares.

El acuerdo indica que los playoffs se mantendrán con 10 equipos. Los jugadores no recibirán dinero de la postemporada.

También se especifica que los jugadores no aceptarán el uso de micrófonos en el campo, y que los equipos no usarán parches publicitarios en sus uniformes.

Las dos partes también negociaron expandir al bateador designado a juegos que involucran equipos de la Liga Nacional por primera vez e instituyeron la innovación radical de comenzar entradas adicionales con un corredor en segunda base.

Los equipos de playoffs permanecen en 10 por ahora, pero se habla de una posible expansión.

La fecha límite de intercambio será el 31 de agosto y la de estar en una organización que le permita ser elegible de cara a competir en los playoffs es el 15 de septiembre.

Los equipos pueden reanudar los intercambios el viernes, cuando las listas ya no estarán congeladas. Las listas activas serán 30 durante las primeras dos semanas de la temporada, 28 durante las dos últimas semanas y 26 después.

El lugar donde jugarán los Azulejos de Toronto sigue siendo incierto, después de que un funcionario de salud de Ontario dijo que las Grandes Ligas no han presentado un plan que los funcionarios de Salud locales necesitan para permitir que los equipos jueguen en Canadá.