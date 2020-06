Filipinas sospecha que Marsalek, directivo de Wirecard, está en el país. EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archvo

Manila, 24 jun (EFE).- El secretario filipino de Justicia, Menardo Guevarra, señaló el miércoles que es posible que se encuentre en Filipinas Jan Marsalek, directivo de Wirecard implicado en el escándalo en Alemania por el uso de avales bancarios falsos.

Guevarra señaló a los medios que según los registros de la Oficina de Inmigración, Marsalek entró a Filipinas el 3 de marzo y salió dos días después, "aunque hay indicios de que pudo haber regresado recientemente y estar todavía aquí".

El responsable de Justicia ha ordenado a Inmigración una investigación sobre la posible entrada ilegal de Marsalek en Filipinas, además de encomendar al Buró Nacional de Investigación otra pesquisa sobre la supuesta implicación de varios filipinos en la estafa de Wirecard, así como en un posible lavado de dinero.

El escándalo de Wirecard, compañía alemana de servicios de pagos electrónicos, implica la desaparición de 1.900 millones de euros de las cuentas de la compañía, un dinero que supuestamente se depositó como avales bancarios de las entidades filipinas Bank of the Philippine Islands (BPI) y BDO Unibank.

Ambos bancos han negado que Wirecard fuera su cliente y los documentos que mostraban la existencia de esas cuentas de depósito estaban manipulados con firmas falsas de directivos, según la investigación del caso en Alemania.

Tras pasar una noche detenido, el exconsejero delegado de la compañía, Markus Braun, fue ayer puesto en libertad bajo fianza de 5 millones de euros, después de haber sido acusado por la Fiscalía de Múnich de haber inflado el volumen de negocios y el balance con ingresos simulados.

Wirecard admitió el lunes que es muy probable que no existan los 1.900 millones de euros que faltan en dos cuentas fiduciarias.

Marsalek, que se encuentra en paradero desconocido, era el director de operaciones al contado de la compañía y supervisaba las operaciones en el Sudeste Asiático, aunque fue cesado de su cargo el pasado lunes.

Wirecard, que parecía ser una tecnológica de gran éxito y llegó a sustituir al Commerzbank en el selectivo de Fráncfort en septiembre de 2018, fue acusada de irregularidades contables en Asia y de blanqueo de dinero a comienzos de 2019 por el diario británico "Financial Times".

El abogado filipino Mark Tolentino, a través de su firma de consultoría, abrió las cuentas en Filipinas que avalaron a Wirecard, aunque en un comunicado emitido el domingo se desvinculó de cualquier "irregularidad" y sostuvo que abrir cuentas bancarias no es ilegal.

Tolentino, uno de los principales sospechosos del caso en Filipinas, fue subsecretario del Departamento de Transporte, hasta que en 2018 fue relegado del cargo por el presidente Rodrigo Duterte.