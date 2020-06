Falta de dinero, primer problema para contratar sucesor de Gallego en Panamá

En la imagen exportero Jaime Penedo. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 24 jun (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) está en movimiento para encontrar el sucesor del argentino Américo Gallego en el banquillo de la selección absoluta y evitar sorpresas ante el esperado comienzo de las eliminatorias del Mundial de Catar pero sus opciones "son muy limitadas" debido a la falta de dinero.

"Cuando sales al mercado a buscar técnico, las opciones son muy limitadas porque no cuentas con la suficiente cantidad de dinero para poder invertir", dijo a Efe el exportero Jaime Penedo, miembro de la comisión encargada de seleccionar al nuevo seleccionador de Panamá.

Según el que por muchos años ocupó los tres palos de la Roja, el sucesor del exfutbolista argentino Américo Gallego debe cumplir con tres requisitos.

En primer lugar, garantizar un plan de trabajo para "toda la estructura de selecciones".

A la vez, hacer que el juego del equipo vuelva a "enamorar a la gente" sin dejar de lado la obtención de resultados y "clasificaciones a torneos importantes".

El último aspecto va ligado al primero, para garantizar que el trabajo en la base permita abastecer de alternativas a la selección mayor.

A juicio de Penedo, todos los requisitos van enfocados a que las selecciones se desarrollen de una manera solida para crear un proceso" y con un patrón de juego común.

A pesar de tener las manos atadas por el reducido presupuesto que maneja la federación en medio de la pandemia, y que obligó a la cancelación de la temporada de fútbol, además del despido de todos los técnicos, Penedo confía en que la comisión que integra podrá fichar a un entrenador competente y fiable.

"Se han entrevistado varios, pero así mismo se han descartado también varios, y no por falta de capacidad de poder dirigir el proyecto, sino simplemente por el tema presupuesto", lamentó el exjugador del Municipal guatemalteco, Los Angeles Galaxy y el Dinamo de Bucarest.

"Mi mentalidad ha sido siempre ganadora, y con lo que tenemos para invertir buscaremos la mejor opción para Panamá. No vamos abandonar la línea que tenemos", aseguró el asesor del Departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Al tiempo que se espera la decisión, la Fepafut espera del anuncio de la Concacaf sobre el nuevo formato de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.