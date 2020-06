Encuesta electoral da a Biden mayor ventaja del año sobre Trump

(Bloomberg) -- Joe Biden aventaja al presidente Donald Trump en una nueva encuesta a nivel nacional dada a conocer el miércoles, con 50% de las intenciones de voto frente a 36% de Trump. Se trata de la última alarma para la campaña del presidente mientras la economía, el coronavirus y las protestas del movimiento Black Lives Matter continúan afectando su intento de reelección.

La diferencia de 14 puntos en la encuesta de New York Times/Siena College coincide con el margen más grande que Biden ha registrado este año, y muestra que el posible candidato demócrata lidera o logra avances entre un amplio muestrario de grupos demográficos.

En medio de un cronograma de campaña reducido por la pandemia de coronavirus, el ex vicepresidente aventaja por 22 puntos entre las mujeres, pero también por 3 puntos entre los hombres. Está adelante o empatado en todos los grupos etarios y étnicos, y lidera por 21 puntos entre los votantes independientes.

La única ventaja confiable de Trump proviene de los republicanos registrados y del único grupo demográfico que le dio una ventaja en los estados industriales disputados en 2016: votantes blancos y sin educación universitaria. Él aventaja a Biden entre esa cohorte por 19 puntos.

La ventaja de Biden en las encuestas nacionales en este punto del ciclo de campaña es mayor que cualquiera de la que haya gozado Hillary Clinton en los últimos seis meses de la campaña de 2016. Y Biden ha liderado todas las encuestas públicas de junio en estados clave disputados como Arizona, Florida, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Todos esos son estados en los que Trump ganó en 2016, otorgándole una victoria en el Colegio Electoral a pesar de perder el voto popular.

Pero las encuestas nacionales no siempre predicen el resultado. Trump ganó en algunos de esos estados por una fracción de punto porcentual, lo que le permitió lograr una victoria inesperada a pesar de haberse quedado atrás en las encuestas nacionales en los días previos a las elecciones. Si supera a Biden en esos estados clave nuevamente, esa ventaja podría inclinar la balanza.

El índice de aprobación de 50% de Trump en asuntos económicos continúa siendo el punto rescatable.

La ventaja de 14 puntos de Biden es la misma ventaja que se observó en una encuesta de CNN a principios de este mes y que provocó que un molesto Trump intentara exigir que el canal de cable se retractara de sus resultados. Un 26% del muestrario del Times correspondía a republicanos, lo cual se condice con los resultados de encuestas telefónicas similares; la campaña de Trump señala que las empresas de encuestas deberían suponer la misma representación de 33% que se halló en las encuestas a boca de urna de 2016.

La incorporación de la encuesta del New York Times hizo que la ventaja de Biden en el promedio de encuestas de FiveThirtyEight superara por primera vez los 10 puntos porcentuales.

El sondeo telefónico a 1.337 votantes registrados se realizó entre el 17 y el 22 de junio y tiene un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales.

