El presidente colombiano prolonga la cuarentena hasta el 15 de julio

El presidente de Colombia, Iván Duque (d), habla durante una rueda de prensa. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 23 jun (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este martes la prolongación hasta el 15 de julio de la cuarentena para combatir la COVID-19, que terminaba el miércoles de la próxima semana y que está llena de excepciones que hacen que no haya rigor en el cumplimiento.

"El mensaje es que mantenemos las condiciones vigentes del aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 15 de julio", dijo Duque en su programa televisivo "Prevención y Acción", en el que todos los días habla sobre las medidas de su Gobierno para combatir la pandemia.

Esa medida comenzó a regir el 25 de marzo, inicialmente por dos semanas, pero ha sido renovada por el presidente varias veces con el fin de contener el coronavirus.

Es por ello que el próximo 15 de julio el país cumplirá 113 días en un aislamiento obligatorio preventivo que el mandatario ha ido flexibilizando hasta el punto de autorizar desde este mes la apertura de los comercios no esenciales.

El mandatario defendió la decisión de prolongar la cuarentena como está bajo el argumento de que el país está avanzando en la recuperación de "vida productiva" y en la apertura de comercios de forma gradual.

"Lo hacemos también considerando que dentro de esa gradualidad van entrando espacios de comercio y que algunas ciudades que han tenido crecimiento de los casos de manera muy acelerada también han tomado medidas para que esa gradualidad sea un poco más lenta y con muchísimas más precauciones", explicó Duque.

En Colombia 73.572 personas se han contagiado de COVID-19, de las cuales 30.459 se recuperaron y 2.404 fallecieron.

Los principales focos de la pandemia en el país son Bogotá, con 22.409 casos, y el departamento caribeño del Atlántico con 16.871.

PILOTOS PARA REABRIR RESTAURANTES

El jefe de Estado manifestó este martes que se implementarán planes piloto para reabrir restaurantes y volver a realizar cultos religiosos en municipios en los que no se han reportado casos de COVID-19.

"Seguimos avanzando con los pilotos en municipios que no han tenido ninguna afectación de COVID-19, empezamos pilotos presenciales en restaurantes, pilotos también de cultos religiosos, que lo que vamos también es de expandirlo a muchos más municipios", detalló.

Añadió que los alcaldes de esas localidades "con baja afectación de COVID-19" podrán solicitar ser parte de "esos pilotos para ver cómo funciona el distanciamiento físico, los procedimientos de presencialidad en restaurantes, el culto de distintas manifestaciones religiosas".

"También haremos algunos pilotos en materia de entretenimiento", agregó Duque.