El presidente argentino pide que se alivie la deuda de los países pobres tras la pandemia

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Tono Gil/Archivo

Buenos Aires, 24 jun (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este miércoles en una videoconferencia junto a mandatarios de países iberoamericanos que, tras la pandemia del coronavirus, se debe "apoyar el alivio inmediato de la deuda de los países más pobres del planeta".

"Al mismo tiempo, resulta imprescindible examinar la posibilidad de establecer un nuevo marco general de reestructuración de deuda pública, debido al impacto fiscal de las medidas domésticas frente a la crisis sanitaria", dijo Fernández.

Argentina afronta, en paralelo a la crisis por la COVID-19, la renegociación de bonos por cerca de 66.000 millones de dólares con acreedores para evitar caer en el cese de pagos, y además arrastra una grave crisis económica desde 2018.

"Estamos involucrados en una negociación de buena fe que permita restaurar las condiciones de crecimiento post pandemia, recobrar la capacidad de pago de la deuda, y garantizar un sendero de crecimiento sostenible que no reproduzca desigualdades", explicó al resto de los presentes en la videoconferencia.

EL PELIGRO DE UNA "PANDEMIA" DE POBREZA

Fernández dijo ante muchos de sus pares latinoamericanos, así como ante el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que deben actuar "juntos" debido a la coyuntura actual.

Si no, incidió, "la pandemia del desempleo, la desigualdad, la pobreza y el hambre se expandirá por la región con la voracidad de un virus contagioso".

Durante el encuentro, Fernández propuso la creación de un comité global para el manejo de la crisis que tenga funciones de intercambio de información sobre contagios, desarrollo de vacunas y tratamientos, implementación de test masivos y coordinación de salidas progresivas a las restricciones al transporte y el comercio internacional.

Argentina registra, según el Ministerio de Salud, 47.216 contagios de coronavirus, y han fallecido en el país 1.085 personas debido a la enfermedad.

"La gobernanza de la crisis, que está lejos de concluir, es el primer desafío que debemos acordar en conjunto", dijo, y destacó que la pandemia debe dar lugar a "promover un cambio en la visión sobre el rol del Estado y el sistema financiero", así como la lucha contra el cambio climático.

UNA REUNIÓN IBEROAMERICANA

España, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana y Uruguay se unieron este miércoles para demandar financiación internacional para los países de renta media, una situación económica en la que se encuentran muchos de los estados latinoamericanos.

Con dirigentes de instituciones financieras como Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional en la reunión, los países firmaron una declaración conjunta en la que aglutinaron varias de las cuestiones tratadas.

Uno de los asuntos más debatidos fue la necesidad de que la región, epicentro mundial de la pandemia con más de 100.000 muertes, pueda acceder a financiación externa para salir de manera "exitosa" de esta crisis, explicó a Efe la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, presente en la reunión.

"Estamos de acuerdo en que esta crisis no puede caer nuevamente sobre los sectores más vulnerables y profundizar las desigualdades de la región", compartió la costarricense, quien reveló que una de las mayores preocupaciones es cómo los países van a poder ampliar su espacio fiscal para financiarse.