El FBI descarta un crimen de odio contra Bubba Wallace por una soga encontrada en un garaje

Fotografía personal divulgada por el piloto Bubba Wallace el pasado lunes, donde él se registró acompañado por varios pilotos en el circuito Talladega Superspeedway, en Alabama (EE.UU.). EFE/Bubba Wallace

Redacción Deportes (EE.UU.), 23 jun (EFE).- El FBI informó este martes que el piloto de Nascar Bubba Wallace no fue víctima de crimen motivado por odio pese a que el pasado fin de semana apareció una soga colgada en el garaje asignado a su equipo en el circuito de Talladega Superspeedway.

La soga con forma de lazo llevaba colgada en la puerta del garaje desde el octubre pasado, concluyeron las investigaciones, según el FBI.

"La cuerda de la puerta del garaje diseñada con un lazo se había colocado allí desde el otoño pasado", informó, por su parte, la Nascar en su comunicado.

"Esto fue obviamente mucho antes de la llegada del equipo Richard Petty Motorsports con el coche número 43 de Wallace al que se le asignó el garaje", agregó la información oficial.

"Apreciamos la investigación rápida y exhaustiva del FBI y estamos agradecidos de saber que este no fue un acto intencional y racista contra Bubba. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de proporcionar un ambiente acogedor e inclusivo para todos los que aman las carreras", agregó la organización.

El lunes, los otros 39 pilotos y sus tripulaciones se unieron a Wallace en una marcha por la calle de pits mientras empujaban su automóvil al frente minutos antes del comienzo de la carrera.

Luego, Wallace salió de su auto y lloró.

"Este deporte está cambiando", dijo Wallace después de la carrera, que acabó en el decimocuarto puesto.

Wallace, nacido hace 26 años en Alabama, es el único piloto negro que compite en Nascar y presionó con éxito a la serie de autos stock para prohibir hace dos semanas que ondeara la bandera confederada.

De color rojo, con una cruz azul, así como bordes y estrellas blancas, la bandera confederada es utilizada como símbolo de orgullo de los nativos blancos de estados sureños como Carolina del Sur, Kentucky, Alabama o Virginia y es vista como símbolo de la defensa de la esclavitud de los afroamericanos.

Las agencias de investigación concluyeron que no se cometió ningún delito y las pruebas no respaldaron los cargos federales.

Un miembro de la tripulación de Richard Petty Motorsports descubrió el nudo el domingo en la pista de carreras de Alabama.

El hallazgo de la soga sorprendió a los organizadores de la serie de autos stock, que han manifestado su decisión de tomar distancia del público de raza blanca que defiende la presencia de las banderas confederadas.

Algunos fanáticos han criticado la prohibición y Wallace, que ha usado en el último mes una camisa sobre su traje de fuego que decía "No puedo respirar", ha intensificado su seguridad personal por temor a las represalias.

Talladega fue la segunda carrera del calendario reactivado en plena pandemia del nuevo coronavirus en la que se permitió la presencia de aficionados.

Cinco mil de ellos pagaron sus entradas.

Algunos aficionados molestos con la prohibición de la bandera desfilaron más allá de la entrada principal con el símbolo del Sur. El domingo ondeó una pancarta sobre la pista de carreras de una bandera confederada que decía "Defund Nascar".