El Congreso de Guatemala suspende la elección de la Corte Suprema de Justicia

Vista general del hemiciclo del Congreso de Guatemala en Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 24 jun (EFE).- El Congreso de Guatemala suspendió este miércoles la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para los próximos cinco años y de más de 200 jueces del Organismo Judicial.

Los diputados guatemaltecos fueron citados el martes por la tarde al Parlamento para llevar a cabo la elección, pero la sesión plenaria se extendió por más de 12 horas hasta la madrugada de este miércoles sin poder llevar a cabo el procedimiento por falta de acuerdos.

La elección quedó suspendida provisionalmente a la espera de retomarse próximamente, aunque sin una fecha establecida de acuerdo a fuentes legislativas.

Los 13 magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia debieron ser elegidos en octubre pasado por el Congreso, pero el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, aplazó la elección en dos ocasiones debido a irregularidades en las fases previas de designación.

La misma situación ocurre con 200 jueces de salas de Apelaciones del Organismo Judicial que debieron ser nombrados por el Congreso en octubre de 2019 para un período de cinco años, pero que debido a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad no han podido ser designados.

Los aplazamientos ordenados por el máximo tribunal del país obedecen a "irregularidades" en los procedimientos de elección, especialmente después de la captura en febrero pasado del operador político y ex secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) Gustavo Alejos, quien ya se encontraba en prisión acusado de corrupción.

Según las investigaciones documentadas por el Ministerio Público (MP) y avaladas por la Corte de Constitucionalidad, Alejos se reunió este año con al menos media docena de personas para manipular las designaciones de los jueces.

El exsecretario de Colom se encontraba en un sanatorio privado por autorización de una jueza, supuestamente bajo supervisión del Sistema Penitenciario, y desde ese lugar se reunió con varias personas vinculadas a la elección de los más de 200 jueces del Organismo Judicial.

El dictamen de la Corte de Constitucionalidad inicialmente suspendió la elección y posteriormente ordenó su realización con fecha límite del 23 de junio, indicando que los diputados debían elegir con honorabilidad y descartando a los candidatos con acusaciones legales o con vínculos con el exsecretario presidencial. .

Alejos, según grabaciones y vídeos divulgados por el MP, se reunió con diputados, miembros de la Comisión de Postulación y posibles candidatos a llegar a las cortes guatemaltecas.

El ex secretario privado de Colom está vinculado ya a cinco casos penalmente por corrupción: "Negociantes de la salud", "Cooptación del Estado", "Transurbano (equipo prepago)", "Financiamiento ilícito de la UNE" y "Red de poder, corrupción y lavado", este último por el que se encuentra bajo prisión preventiva.

La actual Corte Suprema de Justicia, ente al frente del Organismo Judicial guatemalteco, está compuesta por los 13 magistrados designados en 2014 y que debieron entregar su cargo en octubre de 2019.