Economía de Brasil podría contraerse 7% y déficit superar 11% del PIB: secretario Tesoro

BRASILIA, 24 jun (Reuters) - El crecimiento económico de Brasil y el panorama fiscal de Brasil este año se perfilan para ser peores que las predicciones oficiales del gobierno, haciendo que el regreso el próximo año a la austeridad y a las reformas sea aún más acuciante, dijo el miércoles Mansueto Almeida, secretario del Tesoro.

Almeida dijo que el déficit primario del sector público este año, excluyendo los pagos de intereses, podría alcanzar los 800.000 millones de reales (unos 152.000 millones de dólares), o más del 11% del Producto Interno Bruto, mientras que la economía se contraería alrededor del 6-7%.

Eso se compara con las proyecciones actuales del Gobierno de un déficit primario de alrededor de 700.000 millones de reales, o casi el 10% del PIB, y con la economía se contrayéndose un 4,7% debido a la crisis del COVID-19.

Hablando en un evento en línea organizado por Citi, Almeida dijo que bajo estas circunstancias el déficit nominal del sector público, que incluye el pago de intereses, podría alcanzar el 17% del PIB.

"Todo el crecimiento en el gasto del sector público comenzará y terminará en este año fiscal, lo que significa que no estamos contaminando el próximo año, excepto por el lado de los ingresos", dijo Almeida.

"No estoy preocupado ahora por la sostenibilidad de la deuda. Podría estar preocupado, dentro de uno o dos años, si no aprobamos algo (sobre las reformas económicas) o por alguna razón no cumplimos con el límite de gasto". dijo.

Almeida insistió en que la agenda del Gobierno de recortar el gasto público, acelerar las privatizaciones y concesiones, y avanzar con la reforma tributaria ayudará a que la economía se recupere y atraiga una mayor inversión del sector privado. También mostrará a las agencias calificadoras de riesgo que "estamos haciendo nuestra tarea".

Aún así, la deuda con respecto al PIB de Brasil, que alcanzaría un récord de 95% este año, podría no alcanzar su punto máximo y comenzar a caer hasta 2025 o 2026, dijo Almeida.

