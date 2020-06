Dodge y Kia son las marcas de más calidad inicial en los Estados Unidos

Dodge habitualmente se sitúa en la parte media-baja del listado, pero este año es la marca número uno al sumar solo 136 problemas por cada 100 vehículos, la misma cifra que Kia. EPA/Jason Szenes/Archivo

Washington, 24 jun (EFE).- Sorpresa mayúscula en el mundo del automóvil de Estados Unidos después de que la prestigiosa clasificación Estudio de Calidad Inicial (IQS) de la firma J.D. Power señale que las marcas Dodge y Kia son las de mayor calidad del país mientras que Tesla es la última.

Cada año desde hace 34 años, J.D. Power publica el IQS de los automóviles a la venta en EE.UU., que mide el número de problemas por cada 100 vehículos (PP100) que experimentan los propietarios de automóviles nuevos durante los primeros 90 días de propiedad.

Los vehículos que registran menos problemas durante ese periodo son los que más puntúan en la clasificación de J.D. Power.

La primera sorpresa de este año ha sido la llegada de Dodge, la marca "barata" del grupo Fiat Chrysler (FCA) a la cima del ránking junto con Kia, un habitual en los últimos años a los primeros puestos.

Dodge habitualmente se sitúa en la parte media-baja del listado, pero este año es la marca número uno al sumar solo 136 problemas por cada 100 vehículos, la misma cifra que Kia.

No sólo es la primera vez en 34 años que Dodge es la marca con más calidad inicial sino que es la primera vez que una marca nacional estadounidense se hace con el puesto.

Mark Champine, responsable de Calidad de FCA, declaró en un comunicado que "estos resultados reflejan la actitud sin descanso y sin límites" de su equipo.

Además del éxito de Dodge, otra marca del grupo FCA, Ram, el fabricante de camionetas y furgonetas, se situó en el cuarto puesto con 141 problemas por cada 100 vehículos (PP100).

En tercer lugar, J.D. Power colocó a Chevrolet, otra marca "barata" destinada al consumo masivo, esta vez de General Motors (GM).

La otra gran sorpresa de la clasificación fue el último puesto de Tesla, con 250 problemas por cada 100 vehículos. Pero la clasificación del fabricante de automóviles eléctricos de lujo "no es oficial" porque la compañía de Elon Musk no permitió a J.D. Power entrevistar a los propietarios de Tesla en 15 estados del país.

A pesar de ello, J.D. Power sí pudo entrevistar a los propietarios de Tesla en otros 35 estados. Y el resultado colocó a la marca que supera en capitalización bursátil a todos sus competidores excepto Toyota en el último lugar de 32 fabricantes.

El estudio de este año también reveló que por primera vez, la mayoría de las marcas domésticas estadounidenses han tenido resultados por encima de la media. Siete marcas domésticas (Dodge, Chevrolet, Ram, Buick, GMC, Jeep y Cadillac) tuvieron menos problemas que la media del sector, situada en 166 PP100.

Al mismo tiempo, la mayoría de las marcas de la gama alta o de lujo, tienen más PP100 que la media de todas las marcas.

Por segmentos, los vehículos de más calidad inicial son:

- Auto pequeño: Chevrolet Sonic

- Auto pequeño de la gama alta: Audi A3

- Auto compacto: Kia Forte

- Auto compacto deportivo: Hyundai Veloster y MINI Cooper

- Auto compacto de la gama alta: Genesis G70

- Auto medio: Chevrolet Malibu

- Auto medio deportivo: Ford Mustang

- Auto medio de la gama alta: Cadillac CT5

- Auto medio/grande de la gama alta: Cadillac CT6

- Auto grande: Nissan Maxima

- Auto grande de la gama alta: BMW Serie 8

- SUV pequeño: Kia Soul

- SUV pequeño de la gama alta: Jaguar E-Pace

- SUV compacto: Hyundai Tucson

- SUV compacto de la gama alta: Cadillac XT4

- SUV medio: Nissan Murano

- SUV medio de gama alta: Lexus GX

- SUV medio/grande: Kia Sorento

- SUV medio/grande de la gama alta: BMW X6

- SUV grande: Nissan Armada-

- SUV grande de la gama alta: Cadillac Escalade

- Monovolumen: Kia Sedona

- Pickup medio: Ford Ranger

- Pickup grande ligero: Toyota Tundra

- Pickup grande pesado: Ford Super Duty