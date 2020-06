Denuncian la eliminación de 1.200 casos de COVID-19 en Florida

Cientos de personas visitan la playa de Miami Beach el pasado 10 de junio del 2020 en Florida (EE. UU). EFE/Giorgio Viera

Miami, 23 jun (EFE).- Rebekah Jones, creadora de la web de Florida sobre la COVID-19 y despedida, según ella, por criticar la falta de transparencia oficial, denunció este martes que "han eliminado al menos 1.200" casos confirmados del nuevo coronavirus de las cuentas del estado.

"He verificado de forma independiente que han eliminado al menos 1.200 casos en la última semana", enfatizó Jones.

La geógrafa, que fue despedida en mayo pasado del Departamento de Salud de Florida (DOH), mantiene una página alternativa sobre la COVID-19 basada en cifras oficiales.

Jones además denunció en su cuenta de Twitter que "se les ha dado instrucciones esta semana de cambiar los números y comenzar a eliminar lentamente las muertes y los casos".

Precisó que sus denuncias se basan en "varias fuentes" del propio DOH.

Según Jones, con esta práctica se busca mostrar que se "ha aplanado la curva" y se puede pasar a la siguiente fase de reapertura antes del próximo "4 de julio".

El Departamento de Salud de Florida fue consultado por EFE sobre las denuncias, pero no contestó hasta la publicación de esta información.

La geógrafa, que ahora se llama la "insubordinada" en su cuenta de Twitter, como la calificó el Gobierno de Florida tras su salida del DOH, alimenta con datos oficiales el portal alternativo, llamado Florida COVID Action.

Hasta hoy martes el DOH oficial ha reportado 103.503 casos confirmados de la COVID-19 y 3.238 fallecidos, mientras que en el web de Jones son 111.973 y 3.333, respectivamente.

Desde su creación, el web alterno mantiene cifras un tanto distintas porque, entre otras, incluye entre el número de casos confirmados de la COVID-19 a aquellos que han dado positivo en la prueba de anticuerpos.

Igualmente agrega otros datos que no están en el "oficial", como el número de recuperados y el de camas disponibles en unidades de cuidados intensivos disponibles.

Sin embargo, Jones lamentó hoy que Florida "ya no cuenta" la disponibilidad de las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI), "un elemento clave" para mantener en pie la reapertura, dijo.

Jones trabajó como gerente de ciencias de la información geográfica del DOH de Florida entre noviembre y mayo pasado, a cargo de la respuesta geoespacial de la agencia durante huracanes y rastreando la pandemia de la COVID-19.