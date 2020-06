Demanda de gasolina en EEUU ha repuntado casi un 80%, dice IHS

(Bloomberg) -- La demanda de gasolina en Estados Unidos ha repuntado a casi el 80% del nivel en las mismas fechas del año pasado, según OPIS de IHS Markit.

Una encuesta sobre las ventas minoristas de gasolina muestra que la demanda a finales de la segunda semana de junio era un 22% inferior a los niveles del año anterior, frente a una disminución del 49% a mediados de abril. El repunte coincide con el alivio de las restricciones a los viajes y las reuniones de personas en la mayoría de los estados de EE.UU., aunque los picos recientes en casos de coronavirus en grandes estados como Texas, California y Florida han indicado la necesidad de más bloqueos.

“Estamos viendo una ‘descontracción’ de la demanda conforme las personas regresan a sus automóviles”, dijo el vicepresidente de IHS Markit, Daniel Yergin.

La región conocida como el Cinturón del sol de EE.UU. ha registrado una recuperación más pronunciada. Los niveles en Texas se encuentran solo un 18% por debajo de los del año anterior y en Florida son de un 19% menos. El noreste ha experimentado una recuperación más lenta. La demanda en Massachusetts es una tercera parte más baja respecto al año pasado.

Los conductores quieren volver a las carreteras, pero “eso se compensará con menos desplazamientos al trabajo y más trabajo desde casa, la cancelación de eventos deportivos, niveles de desempleo aún altos y posiblemente una segunda ola del virus en otoño”, dijo Tom Kloza, responsable mundial de análisis de energía para OPIS.

Nota Original:American Gasoline Demand Has Rebounded Almost 80%, IHS Says

