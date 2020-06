Costos de energía solar caen más rápido de lo esperado por virus

(Bloomberg) -- El costo de la energía solar en EE.UU. está cayendo más rápido de lo esperado a medida que el coronavirus sofoca la demanda, según un informe de Wood Mackenzie.

Los precios de los sistemas residenciales caerán 17% en los próximos cinco años, dijo la compañía de investigación el miércoles. Eso es más pronunciado que el 14% que esperaba antes del coronavirus. Wood Mackenzie también ve caer los precios de los sistemas comerciales un 16%, y las instalaciones a escala de servicios públicos disminuirán un 20%, en comparación con el pronóstico anterior de 13% y 16%, respectivamente, durante ese período.

La disminución más pronunciada se produce a medida que se pronostica una contracción de 4,9% en la economía mundial este año, debido a la pandemia que ha cerrado países de todo el mundo. La interrupción económica ha arrastrado hacia abajo el consumo de electricidad, lo que crea incertidumbre sobre las necesidades futuras de energía y hace que algunos propietarios sean reacios a instalar paneles de techo.

“Con la destrucción de la demanda causada por el covid-19, el riesgo de exceso de oferta aumenta y los proveedores de módulos han reducido los precios como resultado”, dijo Laura Hindley, una portavoz, por correo electrónico. “Anticipamos que los precios de los módulos caerán durante 2020”.

La caída de los costos del sistema está aumentando la competitividad de la energía solar frente a sus rivales de la electricidad, incluido el gas natural y el carbón, y aumenta el atractivo de las unidades de techo para los propietarios de viviendas. La energía solar ya está entre las fuentes eléctricas más baratas del mundo.

