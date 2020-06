Chileno Slow asegura que bicampeón latino de LoL trabaja en el presente

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 16 de febrero de 2020, en la que se observa al chileno Eduardo 'Slow' Garcés, soporte de Isurus, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL

México, 24 jun (EFE).- El chileno Eduardo 'Slow' Garcés, soporte de Isurus, único bicampeón en la historia de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends, aseguró este miércoles que su escuadra se concentra en el presente y no piensa en el pasado Apertura 2020, cuando fueron subcampeones.

"Hemos trabajado la mente estas semanas y una de las cosas aprendidas fue enfocarnos en el presente y ya lo que haya sucedido en el pasado o lo que pueda suceder en el futuro son cosas que no nos deberían interesar", comentó a Efe.

Isurus perdió su doble reinado en mayo, tras caer 3-2 en la final del Apertura ante All Knights.

Durante el receso de más de un mes, la escuadra más ganadora de la Liga Latinoamérica (LLA) apostó por el trabajo sicológico y al de vivir el presente para aprovechar que por la pandemia de la COVID-19 los jugadores permanecieron en la Gaming House de Ciudad de México.

En su debut en el Clausura 2020, el tiburón cayó ante All Knights, que no cuenta con plantel completo, pero aún así lidera la clasificación junto a Azules Esports e Infinity Esports.

Slow reconoció que subestimaron a los caballeros debido a su falta de jugadores y agregó que la partida la perdieron por sus errores.

"Teníamos un buen draft de campeones, un buen planteamiento de lo que íbamos a hacer, pero cometimos errores en el carril inferior, también tuvimos problemas de descoordinación y All Knights aprovechó eso, son un buen equipo", lamentó el elemento de 23 años.

A pesar de caer ante el campeón, para el chileno, mientras no arribe a México el carrilero central, su compatriota Nicolás 'Kiefer' Rivero, no lo considera como su principal competencia para ganar el título y obtener el pase al Mundial.

"Que no hiciéramos cambios en la plantilla y staff técnico es un arma de doble filo, te puede servir mucho, pero depende más de las contrataciones de los otros equipos, qué tanto potencial tengan, a All Knights le veo mucho potencial cuando llegue Kiefer, van a ser un equipo más sólido", dijo el sudamericano.

Los campeones, además de Kiefer, trajeron como nuevo jungla al mexicano Jesús 'Grell' Loya, quien viene de ser semifinalista con el Vivo Keyd brasileño. Grell fue nombrado el jugador más valioso de la semana uno.

"(Loya) salió confiado porque estaba jugando un campeón como Trundle, que es el más fácil que un jungla puede jugar, sin embargo, sigo sintiendo que Oddie (el peruano Sebastián Niño) es mejor que él", comentó

Isurus cerró la primera jornada del Clausura con la derrota ante All Knights y un triunfo ante Pixel, lo que lo ubica en la cuarta posición de la clasificación con un punto.