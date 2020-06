Brasil suma 52.788 muertes por COVID 100 días después de su primera víctima

Un grupo de personas esperan en la fila para ingresar a un centro comercial, este martes, en la ciudad de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

Río de Janeiro, 24 jun (EFE).- Brasil sumó este miércoles 52.788 muertes por coronavirus al completarse los 100 primeros días del registro de la primera víctima por la pandemia en el país, que ya es el segundo con más víctimas y más casos confirmados de la enfermedad en el mundo después de Estados Unidos.

Según un consorcio creado por los principales medios de comunicación del país para contabilizar los datos a partir de los registros de las secretarías regionales de Salud, a las 08.00 hora local (11.00 GMT) de este miércoles Brasil acumulaba 52.788 muertes y 1.152.066 casos confirmados de COVID-19.

Tales cifras indican que Brasil ha registrado un promedio de 528 muertes diarias por COVID-19 en los últimos 100 días, desde el fallecimiento el 16 de marzo pasado de un hombre de 62 años que estaba ingresado en el hospital Sancta Maggiore de la ciudad de Sao Paulo y que fue la primera víctima de la pandemia en el país.

La primera víctima vivía en Sao Paulo, tenía un histórico de diabetes de hipertensión, registró los primeros síntomas de la enfermedad seis días antes de su muerte y al parecer fue contagiado por un familiar que había viajado a Italia.

Las estadísticas indican que las cifras pueden seguir creciendo ya que Brasil no ha llegado al pico de su curva de contagios, lo que está previsto para julio, y las muertes no han comenzado a retroceder.

Este martes Brasil registró 1.364 muertes en 24 horas, el segundo mayor número de víctimas en un mismo día. El récord de muertes en un día fue registrado el 4 de junio pasado, con 1.470 fallecimientos.

En los últimos 100 días Brasil ha tenido tres diferentes ministros de Salud ya que Luiz Henrique Mandetta fue destituido el 16 de abril por sus divergencias con el presidente Jair Bolsonaro en torno a la estrategia para combatir la pandemia, y su sucesor, Nelson Teich, renunció al cargo el 15 de junio, menos de un mes después, por el mismo motivo.

Desde entonces el Ministerio es ejercido interinamente por el general del Ejército Eduardo Pazuello, un especialista en logística y sin experiencia en el área de la salud.

En 100 días, Brasil tiene poco menos de la mitad de las muertes de Estados Unidos (121.225) pero ya se consolidó en el segundo lugar de la lista de países con más víctimas, muy lejos de Reino Unido (43.011), Italia (34.675), Francia (29.723) y España (28.325), países europeos que ya pasaron por el pico de la curva de contagios y que avanzan en sus procesos de desescalada.

Igualmente según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Brasil tiene más del doble de las muertes de México (23.377), el séptimo país con más víctimas, y casi cuatro veces las de India (14.476), el séptimo en la lista.

Pese al agravamiento de la pandemia y a que el país aún no ha llegado al pico de la curva de contagios, la mayoría de los Gobiernos regionales y municipales inició en la primera semana de junio una desescalada de las medidas de distanciamiento social que habían adoptado para frenar el avance del COVID-19.

El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, con 46 de los 210 millones de habitantes del país, y el más afectado por la pandemia, registró el martes un récord diario de muertes, con 434 víctimas en 24 horas.

Pese a ello el Gobierno regional prosiguió el proceso de desescalada que inició hace dos semanas.

Aunque los datos indican que Brasil acumula 1,15 millones de contagios, la cifra real puede ser hasta 10 veces mayor, debido a la elevada subnotificación de casos en el país, según algunos estudios.

Un estudio serológico sondeo de la propia alcaldía de Sao Paulo concluyó que el número de contagiados en la mayor ciudad del país puede ascender a 1,16 millones, diez veces la cifra oficial de casos.