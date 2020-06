Bayer resolvería casi 100.000 reclamaciones por glifosato

(Bloomberg) -- Bayer AG acordó resolver casi 100.000 demandas en Estados Unidos que alegan que el herbicida con glifosato Roundup de la compañía causó cáncer, según un comunicado de Weitz & Luxenberg, una firma de abogados de Nueva York que representa a algunos de los demandantes.

La compañía química alemana ha estado tratando de resolver los litigios por el producto que heredó con la adquisición en 2018 de Monsanto Co.

Chris Loder, un portavoz de Bayer en Estados Unidos, no respondió de inmediato una llamada o un correo electrónico en busca de comentarios sobre el comunicado de prensa de la firma de abogados.

“Ha sido un largo viaje, pero estamos muy contentos de haber logrado justicia para las decenas de miles de personas que, sin culpa propia, sufren de linfoma no Hodgkin después de usar un producto que Monsanto aseguraba era seguro”, dijo Robin Greenwald, presidente del Grupo de Práctica, Contaminación Ambiental y Protección al Consumidor en Weitz & Luxenberg, en la declaración enviada por correo electrónico.

Desde la adquisición de Monsanto por US$63.000 millones, un aumento en las demandas de Roundup y las grandes pérdidas judiciales en Estados Unidos han borrado decenas de miles de millones de dólares del valor de mercado de Bayer. Superar el drama legal es una prioridad para el director ejecutivo, Werner Baumann. También se ha complicado la estrategia de Baumann de mantener los negocios agrícolas, farmacéuticos y de salud del consumidor de Bayer bajo un mismo techo, ya que algunos inversores cuestionan si ese modelo corporativo tiene sentido.

En sus demandas, los usuarios culpan a Roundup y su ingrediente activo, el glifosato químico, por su linfoma no Hodgkin y otros tipos de cáncer. La compañía niega que el glifosato sea un carcinógeno, una posición que respalda la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.

Bayer se enfrentó a un aumento en las nuevas demandas el año pasado después de perder tres juicios con jurado, y los inversores emitieron una rara reprimenda a Baumann la primavera pasada. Algunos, incluida Elliott Management Corp., instaron a la empresa a buscar una solución integral. Bayer está apelando los veredictos que perdió.

Desde el verano pasado, Baumann ha mantenido a la compañía fuera de más juicios con jurado mientras participaba en conversaciones de mediación de alto riesgo. En abril, ganó el voto de confianza anual del 93% de los accionistas, en medio de señales de que Bayer podría llegar pronto a una resolución.

Nota Original:Law Firm Says Bayer to Settle Almost 100,000 Roundup Claims (1)

