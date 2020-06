"No pienso abandonarlos": Argentino varado en Perú quiere ser repatriado con sus mascotas =(Video)= Lima, 24 Jun 2020 (AFP) - Un aventurero argentino que quedó varado hace tres meses en Perú por la pandemia del coronavirus quiere ser repatriado, pero con sus mascotas: dos perros que adoptó a su paso por Colombia y Ecuador."Estamos esperando en Lima un vuelo humanitario que incluya mis mascotas para poder volar a Argentina", dice a la AFP el surfista Michael Graef, de 33 años.Tras atravesar caminando y en bicicleta buena parte de Perú durante 40 días, Graef llegó a Lima, donde pernocta con sus mascotas en una carpa cerca de la embajada argentina."Estoy esperando una respuesta de mi gobierno. Me dijeron que no hay vuelos y las mascotas no pueden volar", indica Graef, de la localidad de Puerto Rico, fundada por colonos de origen suizo y alemán, en la provincia argentina de Misiones (noreste).Graef cuenta que inició su travesía por Sudamérica antes de que comenzara la pandemia. A su paso por Colombia y Ecuador se hizo de dos mascotas, unos perros pitbull llamados 'Chamo' y 'Nilo'. "Ellos no me abandonaron a mí, no pienso abandonarlos. Llevaré a mis mascotas volando o caminando pero me voy con mis mascotas", asegura, explicando que compró a 'Chamo' a un venezolano en Colombia y que a 'Nilo' lo adquirió en Ecuador."Tuve que pasar la cuarentena con ellos, buscar comida, fue difícil y en ese momento ellos no me abandonaron tampoco, faltando incluso comida", comenta."La situación fue crítica".Graef dice que quiso viajar porque le "faltaba conocer parte de mi América para saborear las culturas y la gente".Perú, con 33 millones de habitantes, es el segundo país en América Latina con más contagios de covid-19, detrás de Brasil, con más de 260.000 casos confirmados. También tiene más de 8.400 fallecidos.cm/fj/rsr