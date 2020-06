Amazon etiquetará “Hecho en China” en India en alza de tensiones

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. y Flipkart de Walmart Inc. acordaron obligar a los comerciantes a comenzar a mostrar de manera prominente el “país de origen” de todos los productos vendidos en línea en India, cediendo a las demandas regulatorias a medida que aumentan las tensiones con China.

Los gigantes de Internet se unieron a una docena de otros minoristas en línea, incluidas las plataformas Jio respaldadas por Facebook Inc. para aceptar la medida, que se considera como una forma para identificar los productos de China después de que un choque fronterizo mortal avivara las tensiones de larga data. No está claro cuándo comenzará el etiquetado, porque las empresas de comercio electrónico han pedido más tiempo para incorporar el nuevo requisito en su tecnología, dijeron personas familiarizadas con el asunto.El Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interno del Ministerio de Comercio convocó a los minoristas en línea a una reunión de videoconferencia el miércoles, con solo un día de anticipación, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas discutiendo un asunto privado. Un portavoz del Ministerio de Comercio no respondió de inmediato a un correo electrónico que solicitaba comentarios. Un correo electrónico enviados a portavoces de Reliance Industries Ltd., Amazon y Flipkart quedaron sin respuesta.

Si se lleva a cabo, es probable que el etiquetado perjudique las ventas de productos chinos. Se ha intensificado un sentimiento contra China desde un tenso enfrentamiento diplomático y militar en el Himalaya la semana pasada, que costó la vida de 20 soldados. Boicotear los lemas de China ha comenzado a ser tendencia en las redes sociales y circulan frenéticamente entre los grupos de mensajería. La mayoría de las marcas de teléfonos inteligentes que se venden en India son chinas o se fabrican en China, y representan una gran parte de los ingresos para los minoristas en línea más grandes. Accesorios electrónicos, electrodomésticos y ropa fabricados en las enormes fábricas chinas también representan una parte sustancial de las ventas en los sitios web en línea de India.La Confederación de Comerciantes de India, un grupo de cabildeo, dijo que ha atraído a los principales industriales como Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries Ltd. y la persona más rica de Asia, Kumar Mangalam Birla de Aditya Birla Group y Ajay Piramal para apoyar una campaña para evitar productos chinos.La administración de Narendra Modi ha manifestado su apoyo de otras maneras. A principios de esta semana, el Gobierno solicitó información sobre el país de origen en su enorme e-Marketplace (GeM) para todas las compras gubernamentales. También se habilitó un filtro Made in India en la plataforma, dijo el martes el Ministerio de Comercio en una nota.

Nota Original:Amazon Will Show Made-in-China Labels for India as Tensions Rise

