Volkswagen estaría explorando oferta por Europcar

(Bloomberg) -- Volkswagen AG está explorando una oferta por la empresa de alquiler de vehículos Europcar Mobility Group, según personas familiarizadas con el asunto.

Las consideraciones de Volkswagen están en una etapa inicial, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público. El fabricante de automóviles podría optar por no continuar con una oferta, dijeron.

Otras empresas también han evaluado a Europcar, aunque encontrar un comprador durante la crisis de los viajes a causa del covid-19 podría ser difícil, agregaron las personas.

Europcar contrató asesores el año pasado y creó un comité para evaluar los próximos pasos después de que su mayor accionista, Eurazeo SE, advirtiera sobre una posible salida de la agencia de alquiler de automóviles y los potenciales oferentes de capital privado comenzaron a rondar la empresa.

Representantes de Eurazeo y Volkswagen declinaron hacer comentarios. Un representante de Europcar no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

El martes, Europcar cayó 2,5% y cerró a 2,38 euros en París, llevando el valor de mercado de la empresa a 390 millones de euros (US$441 millones).

Empresas de capital privado como Apollo Global Management Inc. habían estado interesadas en la compañía el año pasado, informó Bloomberg News anteriormente.

