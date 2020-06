Twitter dará el día libre para votar en elecciones nacionales

(Bloomberg) -- Twitter Inc. dará libre a los empleados estadounidenses los días de elecciones nacionales, un esfuerzo para permitir y alentar a las personas a votar. Los empleados no estadounidenses también contarán con tiempo libre pagado los días de elecciones en sus países.

“Dada la importancia de votar, desde ahora en adelante todos los días de votación de elecciones nacionales que tengan lugar durante un día laboral será un día libre pagado”, dijo un portavoz de Twitter. “Dado que las elecciones presidenciales de Estados Unidos caen en un día laboral (3 de noviembre), planeamos cerrar todas las oficinas de EE.UU. ese día”.

Twitter ha estado tomando medidas para ser progresista en temas laborales y sociales. La compañía de redes sociales fue una de las primeras en permitir a los empleados trabajar desde su hogar indefinidamente después de la pandemia mundial de coronavirus y el director ejecutivo, Jack Dorsey, fue uno de los primeros en declarar Juneteenth, la conmemoración del 19 de junio del fin de la esclavitud en Estados Unidos, feriado corporativo en Twitter y Square Inc., donde también es CEO.

Twitter dice que el feriado electoral también se aplicará a los trabajadores por contrato.

Nota Original:Twitter to Give Workers Day Off to Vote in National Elections

©2020 Bloomberg L.P.