Trump ordena congelar varias visas de trabajo hasta fin de año

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump firmó una orden el lunes que detiene temporalmente el acceso a varias visas laborales, lo que afecta a cientos de miles de personas que buscan trabajar en Estados Unidos.

La orden congela las nuevas visas H1-B y H-4, utilizadas por trabajadores de tecnología y sus familias, las visas L para transferencias dentro de la empresa y la mayoría de las visas J para programas de trabajo y estudio en el extranjero, incluidas las posiciones como au pair, hasta final de año.

La emisión de nuevas tarjetas verdes también se detendrá hasta fin de año.

La medida también pausará algunas visas H2-B para trabajadores de temporada, con la excepción de aquellos en la industria de procesamiento de alimentos, según un alto funcionario de la administración que informó a periodistas el lunes.

Trump actuó frente a una tasa de desempleo de 13,3% por cierres de empresas o reducciones de personal en respuesta a la pandemia de coronavirus. La orden del presidente no afectará a los trabajadores inmigrantes que ya tienen las visas.

“En las circunstancias extraordinarias de la contracción económica resultante del brote de covid-19, ciertos programas de visa de no inmigrante que autorizan dicho empleo representan una amenaza inusual para el empleo de trabajadores estadounidenses”, dijo Trump en su orden.

Hablando el sábado en una entrevista con Fox News, Trump dijo que quiere que los estadounidenses tomen trabajos que de otro modo irían a las personas que recibieron las visas.

“Tenemos mucha gente buscando trabajo”, dijo a Fox. “Creo que va a hacer muy feliz a mucha gente. Y es de sentido común”.

EE.UU. emitió más de 900.000 visas en el año fiscal 2019 en las categorías que Trump planea congelar.

En los últimos años, la administración ha tomado medidas para ajustar el programa H-1B, y la tasa de aprobación de las solicitudes ha disminuido. La industria de la tecnología se ha apoyado en las visas H-1B para contratar a talentos extranjeros, particularmente en los campos de la ciencia y la ingeniería. Críticos dicen que algunas compañías han abusado del programa para desplazar a los trabajadores estadounidenses.

Las visas H-1B son autorizaciones temporales de trabajo para personas con conocimientos altamente especializados. El límite actual para esas visas es de 85.000 anuales. Las visas H-4 se emiten a familiares inmediatos de los titulares de visas H-1B.

La Asociación de la Industria de Tecnología Informática, que incluye a las compañías de TI, calificó las medidas de la administración sobre visas H1-B de “extremadamente decepcionantes”.

“Los titulares de visas H-1B no reemplazan a los trabajadores estadounidenses, sino que ayudan a garantizar la innovación y el crecimiento económico de EE.UU.”, dijo Cinnamon Rogers, vicepresidenta ejecutiva de defensa pública del grupo, en un comunicado.

El programa H1-B se reestructurará para poner énfasis en los posibles inmigrantes con las mejores ofertas salariales una vez que el programa reinicie el próximo año, dijo la funcionaria.

Las visas L son para transferencias temporales dentro de la empresa para aquellos que están en puestos de gestión o tienen conocimientos especializados. Las visas J son para programas de visitantes de intercambio basados en trabajo y estudio, incluidas las posiciones como au pair.

