Sismo de 7,5 sacude a México y añade más ansiedad a la pandemia

repite con mención INFOGRAFÍA ///México, 23 Jun 2020 (AFP) - Como si la pandemia de covid-19 fuera poco, México fue sacudido este martes por un sismo de 7,5, que hasta el momento deja un muerto y daños menores, y provocó una alerta de tsunami para Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái. El epicentro se ubicó en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, según el Servicio Sismológico Nacional, y el movimiento fue perceptible en varias partes de Ciudad de México, donde cientos de personas salieron a la calle. "Se confirma que fue de 7,5 la magnitud. Afortunadamente no tenemos daños, de todas maneras vamos a seguir llamando a que se actúe con precaución por réplicas y que nos cuidemos todos sin angustiarnos", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un video difundido en redes sociales.Hasta ahora se contabilizan 147 réplicas, la más fuerte de 4,6, reportó el Servicio Sismológico.El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló a la cadena Milenio que en la población donde se localizó el epicentro "hubo un pequeño derrumbe, una persona resultó herida y otra perdió la vida", y agregó que se registran daños menores en el estado.El fuerte temblor se sintió en varias partes de Ciudad de México, donde viven 8,8 millones de personas, y que fue afectada en 2017 por un sismo de 7,1 que dejó 360 muertos en todo el país. - Más angustia -La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, dijo que activó protocolos de revisión y que hasta el momento se reportan daños leves. "Hasta el momento no se reporta ningún daño mayor, solamente algunas caídas de bardas y fachadas", afirmó Sheinbaum en Twitter. Tras el sismo, el gobierno estadounidense emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico mexicano, Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái, que advierte de olas de hasta tres metros de alto que pueden golpear en cualquier lugar a menos de 1.000 km del epicentro del terremoto. En la capital, la alerta sísmica sonó antes de que el temblor fuera perceptible, por lo que varias personas evacuaron sus edificios, muchos de ellos utilizando cubrebocas por la pandemia del nuevo coronavirus. "Cuántos problemas con el virus, y ahora los temblores. Se me acaba de morir un hijo y otro está enfermo, entonces imagínese", dijo a la AFP entre lágrimas María Teresa Durán, de 80 años, en el céntrico barrio Del Valle. - Pacientes covid en "repliegue" -El fenómeno sorprendió también a varios capitalinos que por la pandemia trabajan desde casa. "Estábamos trabajando en pijama, terminando de desayunar y pues tuvimos que salir así", dijo por su parte Sonia Flores Cano, de 29 años. Personal médico evacuó hospitales de la capital junto con algunos pacientes, quienes incluso salieron con suero o en silla de ruedas. Los enfermos de covid-19 permanecieron aislados. "Lo que hemos hecho ahorita fue, del primer piso hacia abajo (planta baja), la salida del personal (...), el resto de los niveles lo que hicimos fue el repliegue", dijo a la AFP Gustavo Hernández, jefe de operaciones de un hospital ubicado en el céntrico barrio Roma de la capital"El piso que tenemos con covid se ha quedado en repliegue. Están dentro, están aislados y es el procedimiento que tenemos", agregó. Por su parte, Jaime Gómez, enfermero de un hospital que atiende casos de coronavirus, relató que los pacientes con la enfermedad se quedaron adentro de las instalaciones junto con personal médico. "La doctora que quedó atrapada (en área covid) salió con toda normalidad después. Los demás compañeros estamos bien. Todos los que estaban en el área con pacientes covid quedaron atrapados, solo salimos los que no estamos ahí en ese momento", dijo. En abril, el gobierno mexicano instruyó para que en caso de sismo la población se replegara a zonas de menor riesgo, pero manteniendo "sana distancia" para reducir la probabilidad de contagios en plena pandemia, que ha dejado hasta el momento 185.122 casos confirmados y 22.584 defunciones en este país de 127 millones de habitantes.bur-yug/rsr/axm/yow/dga -------------------------------------------------------------