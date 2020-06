Previa del encuentro: AS Roma - Sampdoria

El próximo miércoles en el Stadio Olimpico di Roma a las 14:45, se medirán Roma y Sampdoria en la jornada número 27 de la Serie A.

AS Roma pretende sumar un triunfo más en la vigésimo séptima jornada tras vencer en los dos últimos partidos de la competición contra Cagliari fuera de su campo (4-3) y contra US Lecce en su campo (4-0). Desde el inicio de la temporada, los locales han ganado 13 de los 26 encuentros disputados hasta ahora, con una racha de 51 goles a favor y 35 en contra.

En el lado de los visitantes, Sampdoria se hizo con el triunfo frente a Hellas Verona durante su último encuentro de la competición (2-1), con un gol de Quagliarella, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el estadio de la AS Roma. De los 26 partidos que ha jugado en esta temporada de la Serie A, Sampdoria ha ganado en siete de ellos con 29 tantos a favor y 46 en contra.

Como local, AS Roma ha vencido seis veces, ha sido derrotada en cuatro ocasiones y ha empatado tres veces en 13 partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, Sampdoria tiene un balance de tres victorias, ocho derrotas y un empate en 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio de AS Roma para intentar romper las estadísticas.

Las dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio de AS Roma, de hecho, los números muestran 14 victorias, seis derrotas y cuatro empates para los locales. La última vez que jugaron Roma y Sampdoria en esta competición fue en octubre de 2019 y acabaron empatando 0-0.

En cuanto a su posición en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, AS Roma está por delante de Sampdoria con una diferencia de 19 puntos. El equipo de Paulo Fonseca se sitúa en el quinto lugar con 45 puntos en su casillero. Por su lado, los visitantes cuentan con 26 puntos y ocupan la decimosexta posición en el torneo.