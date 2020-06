Nueva York crea un equipo policial ante el incremento de fuegos artificiales ilegales

La alcaldía de Nueva York anunció la creación de un equipo con 10 agentes de Inteligencia de la Policía, 12 jefes de bomberos y 20 especialistas en investigación criminal para aplicar "mano dura contra esta actividad y garantizar la seguridad de los neoyorquinos". EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York, 23 jun (EFE).- La Alcaldía de Nueva York creó un equipo policial para investigar y aplicar "mano dura" a los vendedores, distribuidores y propietarios de fuegos artificiales ilegales ante su notable proliferación en los últimos días, que ha provocado numerosas quejas a los servicios de emergencia por el ruido de las explosiones.

El jefe de la Policía, Dermot Shea, indicó en una nota que "el uso de fuegos artificiales ilegales se ha disparado como un cohete este año y eso ha dañado la calidad de vida" de los barrios neoyorquinos, en los que noche tras noche hasta bien entrada la madrugada se ven los fuegos de colores en el aire y se escuchan los petardos.

Según el diario local New York Post, el número de quejas al teléfono 311 desde principios de junio hasta este domingo ascendía a 8.967, lo que supondría un aumento de casi el 32.000 % en comparación con las 28 quejas registradas en el mismo periodo del año pasado.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció este martes la creación de un equipo con 10 agentes de Inteligencia de la Policía, 12 jefes de bomberos y 20 especialistas en investigación criminal de la oficina del alguacil para aplicar "mano dura contra esta actividad en origen y garantizar la seguridad de los neoyorquinos, así como la capacidad para dormir de los vecinos".

El equipo, informó la Alcaldía, tendrá como objetivo "romper cadenas de suministro" haciendo investigaciones y redadas en la Gran Manzana, donde el mayor número de quejas por los fuegos se concentra en tres zonas del centro de Brooklyn, donde buena parte de la comunidad es de raza negra.

Algunos medios locales han relacionado los improvisados espectáculos pirotécnicos con las protestas antirracistas que se han sucedido por toda la ciudad a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd, quien murió asfixiado a manos de un agente de policía blanco en Mineápolis el pasado 25 de mayo.

El defensor del ciudadano, Jumaane Williams, reconoció este martes a través de Twitter que los fuegos artificiales no solo están disparándose en Nueva York, sino en muchas ciudades y estados de EE.UU., y colgó una foto suya tomada de noche en la calle en la que reclamaba "una respuesta y solución orientada a la comunidad" para este problema.

"Espero que si las fuerzas del orden se movilizan, se centren en la horquilla alta de la distribución y las ventas, no en la horquilla baja del uso" de la pirotecnia, escribió, sumándose a otras voces como la del presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, que ha pedido a los vecinos intentar la vía de la mediación antes de llamar a emergencias para que no se produzcan disturbios con la Policía.