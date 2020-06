Nikola Jokic da positivo al coronavirus, en Serbia, y retrasa su regreso a EE.UU.

En la imagen un registro del pívot serbio de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic (i), durante un partido de la NBA, en Portland (Oregon, EE.UU.). EFE/Steve Dipaola/Archivo

Denver (EE.UU.), 23 jun (EFE).- El pívot estelar Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, informó al equipo que dio positivo al coronavirus mientras se encontraba en Serbia, su país de origen, lo que le ha forzado a retrasar el regreso a Estados Unidos para iniciar allí los entrenamientos de cara al reinicio de la temporada regular.

Aunque los Nuggets no han dado a conocer la información de manera oficial, varios medios periodísticos locales la confirmaron y señalaron que Jokic no tendrá hasta, al menos una semana, la autorización para que pueda salir del país y regrese a Denver.

Jokic, que dio positivo la pasada semana y fue asintomático, ya ha sido noticia durante la suspensión de la competición después de haber perdido más de 15 kilogramos de peso y mostrar un físico completamente transformado.

Esta temporada, Jokic, de 25 años, ha promediado 20,2 puntos, 10,2 rebotes y 6,9 asistencias, que le permitieron estar de nuevo en el Partido de las Estrellas.

De acuerdo a los mismos informes periodísticos, Jokic pasó algún tiempo con la estrella del tenis, su compatriota Novak Djokovic, en un evento benéfico que se celebró recientemente en Belgrado.

Este mismo martes Djokovic a través de un comunicado confirmó que dio positivo al coronavirus, al igual que su esposa, Jelena.

Los Nuggets (43-22) tienen la tercera mejor marca de la Conferencia Oeste, solo superados por Los Angeles Lakers y los LA Clippers.

Los equipos de la NBA, incluidos los Nuggets, regresaron a las instalaciones del equipo este martes para comenzar a probar protocolos antes de viajar a Orlando entre el 7 y el 9 de julio y comenzar los campamentos formales de entrenamiento.

Jokic no es el primer profesional de la organización de los Nuggets que sufre el contagio del coronavirus.

El entrenador, Michael Malone, reveló recientemente que dio positivo durante el paréntesis de la liga y que se recuperó sin ningún tipo de problema, por lo que estará al frente del equipo cuando se trasladen a la 'burbuja' de Walt Disney World Resort.