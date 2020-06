Más de 60 países muestran su apoyo a la CPI frente a las sanciones de Trump

El juez presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Chile Eboe-Osuji. EFE/David Morales Urbaneja/Archivo

La Haya, 23 jun (EFE).- Más de la mitad de los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) emitieron este martes un comunicado conjunto mostrando su "apoyo inquebrantable" al tribunal frente al anuncio de sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Reiteramos nuestro compromiso de defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma -la carta fundacional de la CPI- y preservar su integridad sin dejarse intimidar por medidas o amenazas contra la Corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella", dijeron 67 Estados Partes del tribunal, conformado por 123 países.

El comunicado es una respuesta a la orden ejecutiva firmada por Trump anunciada hace dos semanas que autoriza el bloqueo de bienes de funcionarios de La Haya y abre la puerta a prohibirles el acceso a Estados Unidos, tanto a ellos como a sus familiares.

"Seguiremos respetando nuestras obligaciones de cooperación con el Estatuto de Roma y pedimos a todos los Estados que garanticen la plena cooperación con la Corte", dijeron los países firmantes, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Suiza, Argentina, Costa Rica o Venezuela, entre otros.

Recordaron que la CPI es una corte de último recurso, pues solo interviene cuando "los Estados no están dispuestos o no pueden llevar a cabo los procedimientos judiciales nacionales de forma fehaciente".

El anuncio de sanciones de Trump se produjo tras la investigación autorizada por la CPI sobre los posibles delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

En una reciente entrevista con Efe, el juez presidente de la CPI, Chile Eboe-Osuji, instó a los países miembros del tribunal a "ponerse en pie y decir que no están de acuerdo".