La UE podría negar ingreso de estadounidenses al abrir fronteras

(Bloomberg) -- La Unión Europea podría decidir mantener la puerta cerrada a los estadounidenses cuando los funcionarios se reúnan el miércoles para discutir a quién permitir el ingreso a medida que el bloque suaviza los controles en sus fronteras.

Diplomáticos de la UE, compuesta por 27 naciones, tienen previsto debatir los criterios para levantar un freno a los viajes no esenciales a la eurozona a partir del 1 de julio. Uno de los criterios que se debatirá es la “reciprocidad”, lo que significaría que a los estadounidenses no se les permitiría ingresar al bloque a partir del próximo mes porque los europeos aún tienen prohibido viajar por razones de salud a EE.UU.

Europa está tratando de equilibrar los deseos contrapuestos de revivir las economías locales a medida que comienza la temporada turística de verano y protegerse contra una segunda ola de contagios. Las restricciones fueron introducidas a mediados de marzo durante 30 días y extendidas tres veces hasta junio mientras Europa luchaba por contener el coronavirus.

New York Times informó la posible restricción a los viajeros estadounidenses el martes en la mañana.

La Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE, recomendó el 11 de junio que los Gobiernos de los países miembros elaboraran una lista común de países fuera del bloque desde los cuales se permitirían visitas a partir del 1 de julio en función de “criterios objetivos” y situaciones epidemiológicas comparables.

Diplomáticos de la UE también podrían continuar sus discusiones el viernes de esta semana mientras buscan ponerse de acuerdo sobre los criterios específicos para aliviar las restricciones de viaje.

