La UE advierte a China contra aplicar ley de seguridad en Hong Kong

Actualiza con reacción de la cancillería china ///Bruselas, 23 Jun 2020 (AFP) - Los líderes de las instituciones de la Unión Europea (UE) advirtieron este lunes a los dirigentes chinos de las "consecuencias muy negativas" de aplicar su ley de seguridad en Hong Kong, durante una reunión telemática en la que abordaron sus diferencias sobre inversiones."Expresamos nuestra gran preocupación por la propuesta de ley de seguridad nacional para Hong Kong", dijo el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, urgiendo a Pekín a cumplir sus compromisos sobre la "autonomía" y las "libertades" en este territorio.Para su par de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la aplicación de la ley en esta antigua colonia británica devuelta a China en 1997 y cuyo "éxito" económico depende de su autonomía, podría implicar "consecuencias muy negativas".Von der Leyen y Michel expresaron su opinión al primer ministro chino, Li Keqiang, y al presidente Xi Jinping, en una videocumbre, que vino precedida de advertencias de Washington a los europeos, en pleno pulso diplomático y comercial con Pekín.En respuesta, un alto funcionario de la cancillería china desechó las presiones de la UE y señaló que los asuntos relacionados a Hong Kong constituyen un asunto doméstico de China."Nos oponemos a cualquier interferencia extranjera en este asunto", dijo Wang Lutong, director general de Asuntos Europeos del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, y agregó que Xi dejó clara su posición en la videoconferencia con altos funcionarios de la UE.El partido comunista chino quiere "obligarnos a escoger" entre Estados Unidos y China, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo. Su par de la UE, Josep Borrell, abogó la semana pasada por un diálogo especial con Washington sobre Pekín.Los europeos, que ven al gigante asiático como un "rival sistémico", rechazan no obstante ser "el campo de batalla" de Pekín y Washington, en palabras del comisario de Industria, Thierry Breton, al ser China un importante socio comercial."Es esencial mantener un diálogo con China para defender nuestros valores, pero también tenemos puntos de desacuerdo en cuestiones clave", aseguró Michel. "Todo esto demuestra que nuestra relación no es fácil", agregó Von der Leyen.Más allá de su defensa del principio de "Un país, dos sistemas" en Hong Kong, la situación de los derechos humanos es otro de los ámbitos con los que la UE busca desmarcarse y exponer sus diferencias sobre organización política con China.La semana pasada, la UE exigió así la liberación de varios defensores de derechos humanos y denunció además las campañas de desinformación organizadas por China sobre la pandemia de la COVID-19. - Transparencia o defensa - Pese a sus diferentes visiones, ambos negocian un acuerdo sobre inversiones que permita a las empresas de la UE acceder a China en condiciones de reciprocidad, protegiéndolas a su vez del apetito de las compañías subvencionadas chinas.La titular de la Comisión reclamó "más ambición" a las autoridades chinas para llegar a un acuerdo "para finales de año", pidiendo compromisos sobre "transparencia" en ayudas públicas y sobre "transferencias de tecnología forzadas"."Si no, estamos determinados a jugar otra carta: la defensa de nuestros intereses", advirtió un alto responsable europeo, días después que Bruselas desvelara sus planes para evitar la compra de empresas europeas por grupos extranjeros subvencionados.Según la televisión nacional china CCTV, Li expresó a los europeos la voluntad de crear un "ambiente comercial internacional (...) basado en el derecho para las empresas internacionales" y deseó que la UE "mantenga también su apertura".El presidente Xi, citado por la agencia de prensa Xinhua, aseguró por su parte que Pekín se compromete a mantener una estrecha comunicación con los europeos para impulsar una serie de importantes agendas políticas y llevar las relaciones a un nuevo nivel.En un evento organizado por el centro de reflexión German Marshal Fund, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo esperar que en el otoño boreal puedan aprobarse los "acuerdos de cooperación" de la UE y China para los próximos cinco años.