La mexicana Chula the clown invita a repensar el concepto de payaso

Fotografía cedida por Floria González que muestra a la artista multidisciplinar Chula the clown. EFE/ Floria González

México, 23 jun (EFE).- La artista multidisciplinar Chula the clown está buscando nuevas maneras de expandir sus espectáculos y conocimientos en época de pandemia y dijo en entrevista con Efe que siempre le ha interesado la reinterpretación del concepto de payaso.

"Poco a poco, mucho por instinto, encontré guías hermosos que me dijeron 'tú vives con el grupo de los payasos'", expresó Gabriela Muñoz, que da vida a un personaje de una mujer que espera al amor y que a lo largo de su experiencia ha tocado disciplinas como el cabaret, la ópera o el teatro.

Y una pequeña parte de sus conocimientos es lo que tratará de expresar en el taller en línea "Mi declaración pandémica" que impartirá a partir del 24 de junio en el Foro Shakespeare de Ciudad de México, en el que hará una introducción a la creación de máscaras, a la construcción del personaje y invitará a los asistentes a despertar los sentidos dando vida a través de las manualidades a una parte del cuerpo como un ojo o una nariz.

El taller surge, explicó, de buscar crear redes y de crear un sentido a lo que se está viviendo mundialmente en los últimos meses, en los que "muchas emociones se quedan perdidas y no tienen voz ni palabras".

A partir de escuchar en repetidas ocasiones a personas diciendo sentir miedo, ansiedad e incertidumbre pensó que hacer algo "con las manos, máscaras y cosas tridimensionales gigantes", podría buscar lo lúdico del contexto actual. Algo totalmente "espontáneo".

UN BUEN MOMENTO PARA LA REINVENCIÓN

Personalmente, la pandemia de coronavirus está siendo complicada para Muñiz, que está viendo como se cancelan estrenos de proyectos que tenía entre manos y la incertidumbre de no saber si las expresiones artísticas como se conocían hasta ahora funcionarán de la misma manera en un largo o corto plazo. Sin embargo, confía en que el arte seguirá siendo indispensable.

"El arte siempre ha sido una necesidad, sí o sí, y es lo que nos va a hacer entendernos mejor como humanidad, y también cuestionarnos como humanos. Pero claro... ser ese portavoz, quien tiene esa responsabilidad, está un poco difícil", consideró la payasa.

Para ella, es un buen momento para que su campo se readapte sin miedo a pesar de las dificultades tecnológicas que se puedan encontrar y está segura de que ella "de una u otra manera" encontrará la manera de fluir y "seguir contando historias" ya que lo que más ama de su trabajo es conectar con otras personas.

Cuando inició su camino no tenía muchos referentes, por lo que sus espectáculos nunca han estado ceñidos al cien por cien a lo que se entiende como "clown", pero sí encontró un lugar o grupo de personas donde lo que ella considera su "única manera de existir" tenía sentido.

"Siempre trato de recordar esa sensación de libertad pero no forzada, confiar en mi intuición y ver esa sensación que tuve al encontrar ese abrazo", expresó.

UN CAMINO HACIA EL RESURGIMIENTO

A pesar de ir conociendo más y más de esta disciplina, Chula the clown disfruta de poder expresarse a través de formas muy distintas y cuando hecha la vista atrás se da cuenta de lo difícil que fue empezar, aunque recuerda que en su momento no le pesaba tanto.

"Cuando empecé, darle un espacio un espacio en una temporada a una mujer payasa y además con un show en silencio por una hora... pues te decían 'no, gracias'", expresó la artista, quien a día de hoy siente esperanza con respecto al "clown", una disciplina que ve resurgir desde la "finura y la sutileza" y ser recibido con mayor aceptación.

Y agradece esta buena situación porque para ella la expresión mediante el silencio puede crear diálogos internos en los espectadores que de otro modo no existirían, además de que desde su personaje, que relata, como muchos otros, la vida de una mujer que espera al amor, sintió desde un inicio que darle palabras sería hacer una reinterpretación más.

Durante el tiempo que está pasando en cuarentena, Gabriela está trabajando en un espectáculo sinfónico que se iba a estrenar en dos semanas pero fue cancelado a la vez que escribe un nuevo proyecto que pretende estrenar en 2021 sobre la vejez inspirado en su abuela materna y en el abandono de los ancianos.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (http://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.