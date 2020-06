Kane anota su 1er gol del 2020; Tottenham se impone

LONDRES (AP) — Impotente, Harry Kane había tenido que observar mientras menguaban las esperanzas de clasificación del Tottenham a la Liga de Campeones.

Parecía que la temporada del delantero había concluido. Pero llegó una interrupción de tres meses en la Liga Pemier.

Y ahora, en fechas en que el atacante debía estar jugando con Inglaterra en la Eurocopa pospuesta, ha vuelto a marcar con el Tottenham.

En su aparición número 200 dentro de la Liga Preimier inglesa, Kane consiguió el martes su primer gol desde que se sometió a una cirugía, para asegurar la victoria del Tottenham, 2-0 sobre el West Ham, con lo cual los Spurs reforzaron sus esperanzas de clasificarse a la Liga de Campeones.

También el Leicester avanzó en ese objetivo durante la jornada. El arquero Kasper Schmeichel atajó un penal en el primer tiempo, intervención clave para que los Foxes igualaran 0-0 ante Brighton.

Kane no había conseguido un solo gol en 2020. Su tanto se sumó al autogol de Tomas Souke, y los Spurs se colocaron a un solo punto de la zona que concede boletos para el máximo certamen europeo de clubes.

“Cuando has estado fuera por seis meses, simplemente tienes que recuperar ciertas sensaciones en la cancha”, comentó Kane, quien llegó a 137 dianas en la liga. “Puedes entrenar todo lo que quieras, pero estar en un partido es totalmente diferente”.

En realidad, es más distinto en estos días.

Por ejemplo, no hubo público en el estadio debido a las restricciones sanitarias. Las celebraciones grupales de los jugadores están también prohibidas.

Así, Kane se deslizó en solitario sobre el césped. Erik Lamela se acercó brevemente para felicitarlo.

Fue Lamela quien ganó la posesión del esférico en su mitad de la cancha, para poner en marcha la contra. Son Heung-min envió un pase adelantado y Kane persiguió éste a través de la porosa zaga de los Hammers, antes de remecer las redes a los 82 minutos.

Sólo el argentino Sergio Agüero, del Manchester City, ha marcado más dianas que Kane en sus primeros 200 compromisos dentro de la liga Premier, con 138.

“Esto sucede muy rápido”, dijo el atacante de 26 años, graduado de la academia del Tottenham. “Me siento en la mejor condición física. He tenido una buena oportunidad de descansar, recuperarme y trabajar en algunas cosas que no había podido atender en años. Me siento en una forma bastante buena”.

Tottenham está sólo un punto detrás del Manchester United en el quinto puesto, que podría repartir esta vez el último pasaje a la “Champions”, si es que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ratifica el mes próximo una suspensión de dos años al Manchester City, que ocupa el segundo lugar.

LEICESTER, TERCERO

Neal Maupay, quien anotó el gol que le dio a Brighton la victoria ante Arsenal el fin de semana, remató bajo y el danés Schmeichel repelió el balón a los 14 minutos en el estadio King Power, para preservar la igualdad por el Leicester.

Aaron Connolly provocó la pena máxima tras ser derribado por James Austin, en uno de los pocos pasajes interesantes durante un partido insípido y que se jugó sin público.

Fue el tercer empate sin goles en 13 partidos desde la reanudación de la liga inglesa la semana pasada.

Tercero en la tabla, Leicester se distanció nueve puntos por encima del quinto Manchester United, que tiene un partido pendiente.

Brighton se despegó seis puntos de los puestos de descenso, pero tiene un partido más que sus rivales que marchan en el fondo de la tabla.