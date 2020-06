Jefe de BlackRock promete 30% más de empleados negros para 2024

(Bloomberg) -- BlackRock Inc. ha hecho uno de los compromisos más audaces sobre diversidad racial en el sector de la gestión de capitales hasta la fecha.

La mayor gestora de activos del mundo se ha comprometido a aumentar su fuerza de trabajo negra en un 30% para 2024, según una entrada de blog en LinkedIn del líder ejecutivo Larry Fink el lunes. Las protestas mundiales están presionando a las compañías estadounidenses para que refuercen la diversidad entre sus directivos. La firma duplicará la ratio de líderes sénior negros, que actualmente es del 3%, escribió Fink.

“Tenemos que hacerlo mejor”, manifestó el responsable del grupo. “Debemos utilizar nuestra voz y trabajar con otros para abogar por el cambio dentro de nuestra industria y en toda la sociedad en general”.

Las compañías estadounidenses están enfrentándose a su papel en la desigualdad racial. Fink fue uno de los ejecutivos que habló tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro desarmado que murió cuando un policía de Minneapolis presionó su rodilla sobre el cuello de Floyd durante casi nueve minutos. BlackRock ha respaldado una legislación contra crímenes de odio en el estado de Georgia, donde otro hombre negro, Ahmaud Arbery, fue asesinado mientras corría.

La fuerza laboral negra de BlackRock es actualmente del 5%, según la compañía. En total, la firma emplea a más de 16.000 personas en todo el mundo.

Fink también dijo en la publicación que la empresa aumentaría las asociaciones con negocios de minorías y crearía nuevos productos de inversión que se centran en la igualdad racial en sus conjuntos de fondos activos y pasivos.

Conforme las protestas se prolongan durante semanas, se está presionando a las empresas para que vayan más allá de las declaraciones que simpatizan con el movimiento Black Lives Matter y tomen medidas.

John Rogers, corresponsable de Ariel Investments, comparó el estado de ánimo en el país con el de 1968, cuando estallaron disturbios después del asesinato de Martin Luther King Jr. Rogers dijo que las compañías deben “realmente llevar a cabo” los planes de diversidad, en un debate sobre justicia racial y económica en el evento virtual Bloomberg Invest Global el lunes.

BlackRock donará US$5 millones a organizaciones enfocadas en mejorar la igualdad racial y creará un fondo de US$5 millones para apoyar a emprendedores sociales negros y latinos, escribió Fink.

