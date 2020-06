Hidrógeno acercaría al Reino Unido a sus metas climáticas

(Bloomberg) -- El hidrógeno podría satisfacer casi la mitad de la demanda de energía de Gran Bretaña para 2050, lo que sería una contribución importante al objetivo de descarbonización del país.

El uso de hidrógeno en procesos industriales reduciría la demanda del sistema eléctrico, y el uso de la electricidad verde de repuesto para producir gas podría valer hasta 3.000 millones de libras (US$3.800 millones) al año para los generadores, según un informe publicado el miércoles por Aurora Energy Research Ltd. La cantidad de hidrógeno que sea verde depende de la rapidez con que el país se expanda en energías renovables.

El Reino Unido ha establecido un objetivo de cero emisiones netas para 2050. Eso requiere cambiar el consumo de energía en diferentes sectores de la economía a una generación de cero emisiones de carbono por una suma de 450.000 millones de libras. El hidrógeno podría desempeñar un papel importante en la reducción de emisiones en todos los sectores, especialmente la calefacción, el transporte y la industria.

“El despliegue acelerado de la generación de energía baja en carbono permitirá a las empresas de servicios públicos crear hidrógeno a partir de energía excedente, mientras que la tecnología de captura de carbono permite la descarbonización del gas natural y proporciona la escala requerida al sector del hidrógeno”, afirma Felix Chow-Kambitsch, jefe de la comisión proyectos en Europa Occidental de Aurora. “Desbloquear los beneficios de una economía del hidrógeno requerirá el apoyo temprano del gobierno, cambios sistemáticos en nuestro sistema energético y una inversión significativa por parte del sector privado”.

El informe destaca el hidrógeno azul, producido a partir del gas natural después de una reforma para eliminar el contenido de carbono, y el hidrógeno verde, producido mediante el uso de energía para electrolizar el agua, como las formas más probables de implementar la tecnología.

La caída de los costos de la tecnología y las tarifas del gas impulsará una reducción constante en el precio de mercado del hidrógeno, que se espera caiga por debajo de 50 libras por megavatio-hora para 2050, según Aurora. Almacenar el combustible en cavernas de sal puede proporcionar seguridad del suministro de hidrógeno durante la mayoría de los años. Sin embargo, se requerirá una capacidad de reserva estratégica adicional de hasta 7 gigavatios, según el informe.

El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, puede resumir algún apoyo para el desarrollo de hidrógeno en un paquete de estímulo previsto para el próximo mes. Algunas empresas le han enviado una carta pidiendo un estrategia de hidrógeno y comprometiéndose a invertir 1.500 millones de libras en la industria.

