Gobierno de EE.UU. debería hacer más contra el cambio climático

(Bloomberg) -- Los estadounidenses siguen divididos en líneas partidistas sobre las causas y los efectos del cambio climático, pero dos tercios están de acuerdo en que el Gobierno debería hacer más para combatirlo.

La mayoría de republicanos y demócratas están a favor de una serie de cinco iniciativas para reducir los impactos de nuestro planeta en constante cambio, desde gravar a las compañías en función de las emisiones de carbono hasta ajustar los estándares de eficiencia del combustible para vehículos, según nuevos datos de Pew Research Center.

“Sigue habiendo grandes divisiones entre republicanos y demócratas en algunas cuestiones generales sobre el clima, como el impacto que está teniendo en su comunidad local y qué rol tiene la actividad humana”, dijo Alec Tyson, director asociado de investigación en Pew y autor del informe. “Al mismo tiempo, se evidencia un cierto apoyo bipartidista para que las políticas aborden el tema”.

Plantar un billón de árboles para absorber las emisiones de carbono resultó ser la política más popular entre los estadounidenses. Un abrumador 90% de los encuestados apoyó la idea, que el presidente Donald Trump mencionó en su discurso del Estado de la Unión a principios de este año.

Casi tres cuartas partes de los encuestados favorecieron gravar a las empresas en función de la cantidad de carbono que emiten, y 84% estaban a favor de otorgar créditos fiscales a las empresas para desarrollar formas de capturar y almacenar carbono.

Este año, la administración Trump retrotrajo normas de eficiencia del combustible de la era de Obama, pero el informe halló que 71% de los estadounidenses apoyan estándares más estrictos. La administración también ha relajado las regulaciones sobre las emisiones de centrales eléctricas, que 80% de los encuestados apoyó.

Pese a la indiferencia de la administración Trump frente a la ciencia del clima, más de la mitad de los republicanos dijeron que estaban a favor de cada una de las cinco políticas. Sin embargo, aquellos que se describían a sí mismos como conservadores tenían menos probabilidades de apoyar esas políticas que aquellos que se describían como moderados o liberales.

Mayorías en ambos lados dijeron que EE.UU. debería priorizar el desarrollo de alternativas energéticas en lugar de aumentar la producción de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón.

Algunas divisiones partidistas, sin embargo, permanecen. Más de dos tercios de los demócratas y los que se inclinan hacia el partido demócrata dijeron que la actividad humana está contribuyendo al cambio climático, mientras que solo 22% de los republicanos y los que se inclinan hacia el partido republicano dijeron lo mismo. La mayoría de los republicanos también dijo que su comunidad no se ha visto afectada en absoluto por el cambio climático, mientras que 83% de los demócratas dijo que está teniendo un impacto.

Pew Research Center encuestó a más de 10.000 adultos estadounidenses sobre sus opiniones relativas al cambio climático y el medio ambiente en abril y mayo. Esta fue la primera vez que se preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo con estas ideas políticas específicas.

