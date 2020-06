Familia de repartidor muerto durante control policial en Francia pide justicia

La policía francesa se encontraba el martes en el ojo del huracán después de que la familia de un repartidor que murió durante un control en enero exigiera medidas contra el uso excesivo de la fuerza y la suspensión de los agentes involucrados.

La víctima, Cédric Chouviat, de 42 años, fue detenido el 3 de enero para un control rutinario de tráfico cerca de la Torre Eiffel en París, que degeneró en un acalorado intercambio de insultos entre él y cuatro policías.

Un examen de varios videos filmados de la escena reveló que Chouviat, que fue inmovilizado en el suelo por los policías, repitió en 7 ocasiones que no podía respirar. Cuando los servicios de emergencia llegaron, el padre de familia no respiraba ni tenía pulso.

El repartidor murió tras una asfixia "con fractura de laringe", según los primeros elementos de la autopsia comunicados por el ministerio público de París, que abrió una investigación judicial por "homicidio involuntario", pero hasta ahora los policías involucrados no han sido objeto de medidas disciplinarias.

"No entendemos por qué no han sido suspendidos, y no entendemos por qué esta técnica de estrangulamiento todavía no ha sido prohibida", dijo la hija de Chouviat, Sofía, en una conferencia de prensa junto a su familia y abogados.

"Queremos una respuesta firme del presidente Emmanuel Macron", añadió la joven.

Francia ha sido testigo de una serie de protestas en las últimas semanas denunciando brutalidad y racismo por parte de la policía, un tema que lleva mucho tiempo en el aire y que ha cobrado impulso con el asesinato de George Floyd bajo custodia policial en Estados Unidos.

Las protestas se han centrado en particular en el caso de un joven negro, Adama Traoré, que murió bajo custodia policial en 2016 en un suburbio de París. Una investigación sigue en curso.

"Francia no es Estados Unidos, pero Francia se está convirtiendo en algo parecido a Estados Unidos", dijo William Bourdon, uno de los abogados de la familia Chouviat.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, anunció a principios de este mes la prohibición de la técnica de estrangulamiento por parte de las fuerzas del orden, pero dio marcha atrás tras una protesta de los sindicatos de la policía.

Los abogados de los cuatro policías dijeron que sus clientes no escucharon las quejas de Chouviat, que llevaba un casco de motocicleta.

Los cuatro policías fueron convocados a inicios de julio por un juez de instrucción que deberá decidir si son inculpados.

