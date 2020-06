En la Barcelona desconfinada, las plantas van a la ópera

Con fotos de Lluís Gené y vídeo de Anahí Aradas ///Barcelona, 22 Jun 2020 (AFP) - Se encienden las luces, se levanta el telón y un cuarteto de cuerda empieza a tocar en el escenario. La normalidad parece haber vuelto al Gran Teatro Liceu de Barcelona si no fuera por sus butacas, ocupadas con 2.292 plantas.Después de meses en silencio, el emblemático teatro de ópera decidió retomar este lunes su actividad con una metáfora de los últimos meses de confinamiento en los que la naturaleza recuperó terreno al ser humano.La platea, el anfiteatro y los tres pisos de palcos del emblemático teatro de la ópera de Barcelona fueron ocupados por ficus, palmas, monsteras y hasta 2.292 plantas verdes que contrastaban con el rojo de las butacas y el dorado de las columnas.En el escenario, vacío durante meses, un cuarteto de cuerda interpretaba con total profesionalidad la obra "Crisantemi" del italiano Giacomo Puccini.Ideado por el artista conceptual Eugenio Ampudia, el espectáculo quiere invitar al ser humano a reflexionar sobre "la sostenibilidad" y "las relaciones con la naturaleza".La idea se le ocurrió durante el confinamiento, cuando escuchaba con más fuerza que nunca el cantar de los pájaros y veía cómo las plantas de cerca de su casa crecían con más brío."Pensé ¿por qué no entramos como malas hierbas dentro del Liceo y lo colonizamos y empieza a crecer por todas partes naturaleza y lo convertimos en algo vivo, incluso cuando no hay personas?", explicó Ampudia en una rueda de prensa.Es "un poema visual que, a la vez, es una sutil metáfora que nos devuelve una sonrisa", indicó el director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar.El concierto se emitió en directo por la web del teatro para que los interesados se lo pudieran reproducir a las plantas que tienen en casa."Es un concierto como cualquier otro y respetamos tanto al público como en cualquiera de las acciones que llevan a cabo en el Liceu", dijo Ampudia."Creo que todas esas plantas en su interior, en sus células, en su fotosintesis, tendrán en cuenta desde ahora que han estado en este concierto", añadió.Después del concierto, todas las plantas serán donadas a profesionales sanitarios que trabajaron durante los últimos meses para frenar el nuevo coronavirus.dbh/pmr/mb