El Leicester no pasa del 0-0 ante el Brighton y se aleja del segundo puesto

EFE/EPA/Michael Regan/NMC

Londres, 23 jun (EFE).- El Leicester City no pasó del empate a cero este martes ante el Brighton & Hove Albion y ve reducidas sus posibilidades de terminar en el segundo puesto de la Premier League.

Los 'Foxes' pudieron llevarse un correctivo peor, pero su meta, Kasper Schmeichel, paró un penalti a Neal Maupay en el minuto 15.

El héroe ante el Arsenal no pudo marcar desde los once metros y a los dos equipos se les secó la pólvora. El mayor perjudicado fue el delantero inglés Jamie Vardy, que se queda a un tanto de llegar a los 100 en la Premier y puede ver amenazado su primer puesto como máximo goleador de la competición.

Vardy lidera la estadística con 19 goles, dos por encima de Pierre-Emerick Aubameyang y con tres de ventaja sobre Sergio Agüero, Danny Ings y Mohamed Salah.

Con este resultado, el Leicester sigue tercero, pero ya siente el aliento del Chelsea, que se coloca a cuatro puntos de distancia con un partido menos. El Manchester City se marcha definitivamente por encima de ellos y le saca al Leicester ocho puntos.

El Brighton suma un punto más para salvarse y se coloca decimoquinto con 33 unidades, seis por encima de la zona de descenso.