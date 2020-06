El Festival Internacional de Cine de Guanajuato se reinventa en dos formatos

Fotografía cedida por GIFF del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) de México que informó que no descarta la posibilidad de llevar a cabo su edición de este año de forma presencial. EFE/ Giff /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 23 jun (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) de México informó que no descarta la posibilidad de llevar a cabo su edición de este año de forma presencial, aunque también tendrá un formato virtual, después de que muchas citas del séptimo arte tuvieron que acoplarse a la red en medio de la pandemia.

"Picnic-cinema", autocinemas, proyecciones en cine, un espacio virtual llamado "Campus virtual" y algunos eventos presenciales con personalidades sin anunciar son algunas de las actividades por las que el festival, que se celebra en el céntrico estado de Guanajuato y está liderado por Sarah Hoch, apostará en su edición 2020.

"Queremos rescatar todo lo posible las actividades del festival", señaló Hoch, directora del GIFF, si bien algunas que se van a perder, entre ellas la sección "País Invitado".

Esa sección, una de las más importantes del festival y en el que la cultura de un país podía ser conocida a través de la gran pantalla, albergó el año pasado a Filipinas y trajo como invitado al cineasta Kidlat Tahimik.

Además, por cuestiones de prevención, tampoco se llevarán a cabo los homenajes a grandes figuras de la industria, de las que este año, según dijo la directora aunque no precisó nombres, uno acaba de morir y otros son de "mayor edad".

"No podemos exponerlos por el tema de la pandemia (del coronavirus), esperamos poder hacerlo de forma presencial en el 2021", explicó.

Más no por ello se prescinde de invitados especiales internacionales al festival y, aunque se espera que algunos tengan participación de manera virtual, otros estarán presentes en los eventos.

"Tenemos algunos invitados internacionales que nos han dicho que quieren venir, pero lo que sí es seguro es que no lo vamos a anunciar, solo quienes estén aquí en el evento esos días tendrán la sorpresa de verlos subir al escenario para evitar tener a la multitud y grupos de gente", mencionó.

Son diez días los que estará vigente el festival, que se espera que sea realizado en el mes de septiembre y, además de las sedes conocidas como San Miguel de Allende y Guanajuato capital, se añade la ciudad de Irapuato con la intención de llegar a un mayor público que en su mayoría se prevé sean locales.

"Serán tres días en San Miguel de Allende, dos días en Irapuato, dos en el espacio virtual para los espacios de formación e industria y tres días en Guanajuato capital", señaló Hoch sobre el calendario.

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA

El festival, vigente desde 1998, se ha caracterizado por el impulso a la sección de tecnología. Es por eso que contarán con dos días dedicados al "Campus virtual", un espacio en el que cualquier persona del mundo podrá tener acceso si realiza un "avatar" (personaje digital) para poder ser parte.

Dicho campus tendrá un funcionamiento parecido al de un videojuego y, además del público general, participarán críticos y cineastas de renombre, quienes de igual forma tendrán acceso a diferentes sedes en tiempo real y podrán compartir contenidos en línea así como sus experiencias.

"Puedes entrar desde tu computadora. Para quienes son 'gamers' será aún más sencillo y tienes la opción de hacerlo con tus visores de realidad virtual", señaló Hoch.

Además, la directora explicó que, pese a todo, "es un buen año", pues las películas que compiten y los estrenos que tendrán están muy interesantes y entre ellas destacan películas internacionales que no pudieron tener su estreno en otros festivales a lo largo de este año.

"La gran mayoría de nuestra programación en competencia y películas por invitación las vamos a tener en plataformas 'online' similares a Netflix, puedes ver las películas en tu casa y algunas personas van a poder venir a los eventos presenciales en las tres ciudades", explicó.

Sin embargo, Hoch comentó que aún es incierto el rumbo que pueda tomar el festival debido a la pandemia, pero comenta que se ha trabajado en protocolos de la mano de la Secretaría de Salud para lograr que se realice de la mejor manera.

