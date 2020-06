El Comité Olímpico de Puerto Rico aguarda por cuatro millones de dólares para seguir operando

En la imagen un registro de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, en San Juan (Puerto Rico. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 23 jun (EFE).- El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) está a la espera de recibir, en la próxima semana, los restantes 4 millones de dólares de un presupuesto de 8 que se supone que el Gobierno local le otorgue para continuar operando hasta diciembre, como estipula una medida legislativa.

Así lo indicó este martes la presidenta del Copur, Sara Rosario, referente a la Resolución Conjunta 182, firmada en el año 2013 bajo la administración de Alejandro García Padilla, que establece que el presupuesto anual del organismo deportivo recibirá 8 millones de dólares para operar durante el año natural, de enero a diciembre.

No obstante, según explicó Rosario a un grupo de periodistas, la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico le confirmó al Copur que recibiría al fin del año fiscal del Gobierno -30 de junio- 8 millones de dólares.

Pero hasta este martes el ente deportivo solo ha recibido 4 millones, 2 de ellos en enero y los otros 2 en febrero.

"El Copur el presupuesto es de año natural, de enero a diciembre. Y por eso es la urgencia", sostuvo Rosario.

"Antes no teníamos certeza. Y ahora, que es la primera vez y aún así, el dinero no acaba de llegar", lamentó.

Rosario dijo que hoy mismo le envió "una última comunicación" a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, para conocer alguna respuesta al asunto.

"Es lamentable por demás. Esperamos tener alguna reacción o noticia positiva, porque nuestros atletas merecen respaldo", afirmó Rosario, al tiempo en que dijo que existen muchos deportistas sin ayuda económica debido a que las ligas profesionales en las que compiten cancelaron sus torneos por la pandemia del COVID-19.

"Sería muy triste que 4 millones no lleguen a las arcas en momentos de tanta necesidad", enfatizó Rosario.

La líder olímpica contó que previo a este martes la última comunicación que tuvo con la gobernadora sobre este asunto fue el 26 de mayo.

Rosario dijo además que en noviembre del 2019, se reunión con la gobernadora, de quien dijo "se mostró muy fanática" del deporte y que tras su mitin se fue "muy contenta" con lo que conversaron y hasta optimista de que se iba a solucionar el problema.

Los 8 millones de dólares fueron estipulados en el año 2013, cuando García Padilla firmó la Resolución Conjunta 182, que establece que el presupuesto anual del Copur se elevaría "de manera escalonada" de 3,8 millones a 8 millones de dólares.

Rosario detalló que en el año 2017 el Copur recibió 4 millones, 2 en el 2018 y 4 en el 2019.

Ante ello, se supone que el Copur haya recibido el total de 32 millones de dólares, pero solo han llegado 14 millones, por lo que y que si en una semana el ente no recibe los restantes 4 millones que esperan obtener, totalizarían 18 los fondos sin alcanzar durante el corriente cuatrienio o ciclo olímpico.

"Sería lamentable que también vayan a pasar por la misma puerta los que pasaron los 14 millones... Aún así estamos aquí trabajando fuertemente", indicó Rosario, quien mencionó que según los estados financieros del Copur, el 65 % de su presupuesto proviene del Gobierno y el restante -35 %- de patrocinadores privados.

Y ante la posible falta de ayuda económica, Rosario afirmó que las finanzas del Copur "quedan afectadas y podríamos llegar a rojo a finales de año".

"No podemos perder tiempo y sí nos veríamos afectados para esos atletas que buscan la clasificación a Tokio", dijo Rosario en referencia a los Juegos Olímpicos 2020, atrasados al 2021 por la pandemia del COVID-19.

"Nuestra prioridad es Tokio para los clasificados y los preclasificados. Esperamos tener noticias prontamente", agregó.

Y ante la preocupación monetaria, el Copur espera también aumentar los patrocinadores con miras a la preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por su parte, el director del Departamento de Alto Rendimiento del Copur, Jaime Lamboy, recalcó que la ayuda económica es de urgencia, pues desde los meses de julio a diciembre aumentarán los campamentos de entrenamiento de los deportistas puertorriqueños con miras a Tokio 2020 y necesitan ese dinero para cubrir dichos gastos.

"La certeza económica del Copur y la delegación a los Juegos Olímpicos es crucial. La preparación de julio a diciembre es crítica", afirmó.

"Para el año 2021 también necesitaremos los fondos, pero específicamente en ese primer trimestre serán los grandes eventos clasificatorios entre abril y junio", agregó.

Lamboy, a su vez, dijo que aunque durante este ciclo olímpico el Copur ha operado con menos del 50 % de su presupuesto aprobado, aún así las delegaciones han superado el rendimiento del ciclo pasado.

Por ello, reconoció que si el Copur recibe los restantes 4 millones de dólares al 30 de junio, las posibilidades de que Puerto Rico alcance una medalla olímpica por tercera edición consecutiva, logrará una marca histórica para la isla caribeña.

"Y para eso la aportación gubernamental es indispensable", puntualizó.