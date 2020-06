El Comité Olímpico Brasileño dice que el deporte saldrá fortalecido de la pandemia

En la imagen, el presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Paulo Wanderley Teixeira. EFE/Gustavo Domingues/Archivo

Río de Janeiro, 23 jun (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Paulo Wanderley Teixeira, aseguró este martes que el deporte saldrá fortalecido de la pandemia del nuevo coronavirus, que obligó al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio y suspendió las competiciones deportivas en todo el mundo.

"El deporte puede ayudarnos a salir de la pandemia mucho mejor de lo que entramos", afirmó el dirigente en una carta que divulgó este martes para conmemorar una nueva edición del "Día Olímpico" en momentos en que la gran mayoría de los atletas no pueden competir y ni siquiera entrenar en condiciones normales.

"¿Cómo alabar un día tan importante para nosotros del Movimiento Olímpico en tiempos de distanciamiento, prudencia y cuidados extremos con la salud? ¿Cómo celebrar y, al mismo tiempo, superar esas dificultades?", se preguntó Teixeira al admitir que los deportistas tienen poco para conmemorar en la actual situación.

Pero él mismo responde: "Es justamente el Olimpismo el que puede ayudarnos a encontrar respuestas, percibir que las nubes se disipan y volver a pensar en la ropa de fiesta, ahora remarcada para el próximo año".

Según el dirigente, el Olimpismo es una filosofía no sólo deportiva sino también de vida que se fundamenta en el equilibrio del cuerpo, de la voluntad y de la mente; algo que, en su opinión, todos los deportistas necesitan mucho en este momento.

"Si no podemos por ahora de celebrar como nos gustaría, el Día Olímpico nos remite a actitudes positivas, que nos inspiran a seguir adelante incluso ante muchos obstáculos", afirmó.

"Nuestros atletas olímpicos, por ejemplo, mantienen entrenamientos diarios, en demostraciones de coraje, disciplina y determinación. Un espejo para nuestra juventud y para todos", agregó.

Afirmó que si el Día Olímpico no puede ser conmemorado este 23 de junio como en otros años, los atletas no pueden dejar de exaltar y practicar los valores olímpicos, que son esenciales en este momento.

"La amistad y el respeto engrandecen las relaciones humanas, incluso en formas de contacto con las que no estamos acostumbrados. La excelencia, por su parte, es fundamental hoy para la autosuperación. Además de esos valores, reforcemos otros, como responsabilidad, autoconfianza, comprensión, solidaridad y, principalmente, perseverancia", concluyó.

Teixeira aseguró que si la pandemia no hubiese sorprendido al mundo, los atletas brasileños estarían en este momento preparando sus maletas para viajar a Tokio, pero, en cambio, permanecen encerrados en sus casas en Brasil, el segundo país con más contagios y muertes por el coronavirus y uno de los epicentros de la pandemia.

Precisamente para permitir que los atletas brasileños puedan volver a entrenar en condiciones normales y recuperarse física y mentalmente, el Comité Olímpico Brasileño (COB) montó un plan para enviar a Portugal entre julio y diciembre a cerca del 80 % del equipo con el que aspira a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

El plan permitirá que 200 atletas ya clasificados o con posibilidades de clasificación a Tokio puedan alojarse y prepararse en centros de entrenamiento de alto rendimiento en las ciudades de Lisboa, Rio Maior, Coimbra y Cascais.

Los primeros en viajar, en las primeras semanas de julio, serán los atletas de judo (22 medallas olímpicas), vela (18) y natación (14), precisamente -junto con atletismo (17)- las modalidades que más preseas le han dado a Brasil en toda la historia de los Juegos Olímpicos.