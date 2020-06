EEUU y Rusia proseguirán diálogo y Washington insiste en incluir a China

Lieutenant General Thomas Bussiere, Deputy Commander of the United States Strategic Command (USSTRATCOM) during a press conference at the Amerika Haus in Vienna, Austria, 23 June. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Viena, 23 jun (EFE).- Estados Unidos anunció este martes nuevas negociaciones con Rusia para renegociar el último acuerdo vigente de control de armas nucleares entre las dos potencias, aunque insistió en incluir a China en el proceso.

Tras la primera ronda de negociaciones el lunes en Viena, el emisario especial estadounidense para el desarme nuclear, Marshall Billingslea, dijo hoy ante la prensa que las partes planean reunirse de nuevo "a finales de julio o principios de agosto".

Pero ese encuentro, que se celebraría nuevamente en la capital austríaca, depende de los avances que logren las delegaciones a nivel técnico en las próximas semanas, matizó el representante estadounidense.

EL FACTOR CHINA

Al mismo tiempo, Billingslea volvió a insistir, una y otra vez, en exigir la participación de China en estas negociaciones, "que deberían ser trilaterales" ante el fuerte crecimiento del arsenal atómico del gigante asiático.

"La construcción y ampliación del arsenal nuclear de China será un factor importante en el futuro régimen de control de desarme", aseguró el emisario.

Agregó que Estados Unidos considera que un futuro acuerdo de control de armas debe afectar a "todo tipo de armas nucleares, no solo las estratégicas".

En todo caso, Billingslea reconoció hoy que Rusia no apoyó ayer a su país en sus intenciones de presionar más a China para que se una a las negociaciones.

Moscú prefiere hablar de "negociaciones multilaterales", dijo el representante estadounidense, lo que significaría incluir también a Francia y Reino Unido, las otras dos potencias nucleares declaradas.

Sin embargo, según Billingslea, el arsenal nuclear de los dos países europeos no se puede comparar con el de China, que según informaciones de la inteligencia estadounidense está ampliando tanto la cantidad como la calidad de sus armas.

"El objetivo de China es alcanzar en los próximos años mil cabezas nucleares", frente a las 300 que tiene ahora, dijo.

China alega que la cantidad de sus armas atómicas es muy inferior a la de Rusia y Estados Unidos, por lo que no siente que debe participar en ninguna negociación multilateral de control de armas.

VENCIMIENTO EN 2021

Estados Unidos y Rusia se reunieron ayer para hablar sobre el acuerdo Nuevo START, que vence el 5 de febrero de 2021.

Estos dos países controlan actualmente un 90 % de todas las armas nucleares que existen en el planeta.

START son las siglas inglesas para "Tratado de Reducción de Armas Estratégicas".

El Nuevo START, firmado en 2010, limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Si Rusia y EEUU no logran un acuerdo, el "Nuevo START" podría convertirse en el tercer tratado de desarme finalizado bajo la presidencia estadounidense de Donald Trump.